La OCU lo tiene claro: este es el supermercado más barato de 2025

La asociación ha lanzado un estudio sobre precios verdaderamente revelador

Una mujer compra en un supermercado

Ramón Baylos

Hacer la compra es uno de los actos cotidianos que más se han encarecido con el paso del tiempo. Algo que no solo se desprende del hecho de que las cadenas suban los precios a causa de la situación económica internacional, sino de otros factores como la inflación.

En este mismo sentido, la OCU ha lanzado un nuevo estudio de precios que resulta bastante revelador y, además, desvela cuál sería la cadena de supermercados más barata en la que comprar en 2025.

Yendo al grano con esto último, la asociación lo tiene claro: los hipermercados Alcampo, seguidos de la cadena de supermercados Dani y luego Consum, que estaría en tercera posición.

Completando las primeras posiciones del ranking, existen otros tres supermercados baratos en comparación al resto en cuarta, quinta y sexta posición como son Lidl, Family Cash y Aldi, respectivamente.

De esta manera, la OCU recomienda acceder a uno de los establecimientos de estos supermercados para hacer allí la compra, dado que el ahorro medio que existe entre comprar en uno de los más caros y estos últimos es de casi 1.132 euros anuales.

Otro dato relevante del estudio tendría que ver con qué artículos han subido más de precio en los últimos meses, siendo el café molido el producto común más afectado en general (con un aumento de casi el 54% en su precio en 2024).

No obstante, existen otros alimentos que no se quedan atrás: los plátanos de Canarias, limones, Huevos, Chocolate y el filete de ternera son otros de los más afectados por esta subida de precios.

Por tanto, lo mejor que podemos hacer con tal de afrontar lo que está ocurriendo actualmente es tener en cuenta qué alimentos comprar y dónde hacerlo con tal de que la cesta de la compra no alcance cifras desorbitadas.

