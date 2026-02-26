La OCU lo tiene claro: estas son las 5 mejores leches del supermercado

La leche es uno de los alimentos más básicos en el día de cualquier español; ya sea por un buen café con leche o un tazón de cereales, es un alimento siempre presente en todo hogar. Por eso hay que resolver la duda de cuál es la mejor leche a comprar.

Estas son las marcas de leche mejor valoradas por la OCU

Afortunadamente, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) realizó en su momento un estudio que tuvo una clara conclusión: en general la leche en España es de alta calidad. Pero eso no quiere decir que no haya unas marcas que destacan por encima de otras.

Comenzando en quinto lugar se encuentra la leche Pascual. La OCU destaca como puntos más positivos que cuenta con una calidad estable, goza de un buen control de procesado y tiene un sabor muy consistente.

En cuarto lugar se destaca la leche de marca Llet Nostra. La OCU menciona un sabor suave y equilibrado en este caso, con una calidad constante y además una buena aceptación en distintos ejercicios de degustación.

Abriendo los escalones del honor, aparece en tercer lugar la leche Larsa Pastoreo. Lo que más brilla de esta marca es una buena calidad de la leche de origen. También se menciona que cuenta con un perfil nutricional sólido y una buena cata sensorial.

En segundo lugar, la medalla de plata de las leches de España recae sobre la marca Clesa Bienatur. De esta leche se destaca un buen aporte nutricional y una producción cuidada, además de un sabor equilibrado que facilita su consumo.

En última instancia, la considerada como mejor leche de España no es otra que El Buen Pastor. Con una puntuación de 79 sobre 100 en los análisis de la OCU, la leche brilla por su cremosa textura, un buen equilibrio nutricional y una gran relación calidad-precio.

Y hasta aquí el repaso a las mejores leches que puedes encontrar en los supermercados de España. Obviamente estas son las 5 marcas más recomendables, pero vale la pena enfatizar que, como bien dice la OCU, gozamos de una selección de leche de una alta calidad en general.