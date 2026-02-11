La OCU lo tiene claro: este es el mejor yogur griego que puedes comprar en el supermercado

Los yogures griegos han conquistado los supermercados españoles gracias a su textura cremosa y a un alto contenido proteico, pero un exhaustivo estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de poner orden en el caos de opciones disponibles.

Analizando 12 productos naturales más vendidos, la entidad ha revelado cuáles brillan en nutrición, sabor y precio, y cuáles decepcionan pese a su popularidad. Este ranking, basado en pruebas de laboratorio y catas ciegas, destaca que no todos los yogures griegos son iguales.

Los mejores yogures griegos de supermercado

La clave de su fama radica en un proceso de filtrado que elimina el suero, concentrando las proteínas. Sin embargo, esa cremosidad extra proviene de añadir nata, lo que dispara las grasas saturadas al 10% y las calorías a 143 kcal por ración, un 68% superior al promedio lácteo.

La OCU confirma que todos los analizados son seguros, con bacterias vivas activas y sin contaminantes ni aditivos prohibidos, pero advierte: su densidad energética exige moderación, ideal como base de desayunos o aperitvos proteicos, no como postre habitual.

En lo más alto del ranking se sitúa Carrefour Extra, puntuado con 79 sobre 100 gracias a su equilibrio perfecto entre calidad nutricional, textura sedosa y un precio imbatible de 2,07 euros por kilo. Este yogur natural en formato de 125 gramos ofrece el perfil graso ideal sin excesos, destacando en catas por su frescura y ligera acidez.

Justo detrás, Alipende de Ahorramás iguala el coste (2,07 €/kg) y casi la misma nota, demostrando que las marcas blancas no tienen nada que envidiar a las premium. Danone Oikos, aunque tercero, impresiona en sabor (82 puntos en cata) pero su tarifa de 6,68 €/kg lo relega para bolsillos más holgados.

No todo es oro en el mundo griego: los yogures saborizados, como los de stracciatella de El Corte Inglés, Lidl (Milbona) y Aldi (Gut Bio), caen al fondo por añadir azúcares extras que elevan las calorías innecesariamente, restándoles puntos en nutrición pese a aprobar en seguridad.

Antes de llenar el carro, revisa el etiquetado: opta por "natural sin azúcar añadido" con al menos 9 gramos de proteína y bajo en sodio. Los formatos de 125 gramos en multipack son las mejores opciones, según indica también la OCU en su estudio.