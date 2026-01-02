SALUD
La OCU alerta: 5 de 12 roscones de supermercados tienen exceso de aditivos
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre la presencia de aditivos y grasas baratas en los roscones disponibles en los supermercados.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el foco en los roscones de Reyes disponibles durante estas semanas en supermercados, revelando irregularidades que afectan a su calidad y composición, lo que ha generado cierta preocupación entre los compradores habituales de estos productos, muy típicos en España durante estas fiestas.
El principal problema con el roscón de Reyes
De los doce roscones rellenos evaluados, cinco incorporan grasas vegetales económicas como palma, coco o nabina en lugar de nata pura, que debería representar cerca del 45% del peso total del producto. Esta sustitución busca reducir costes, pero aleja el sabor y textura de la versión artesanal tradicional, según los catadores especializados.
Además, todos presentan un promedio de 12 aditivos por unidad, con picos de hasta 19, incluyendo colorantes en la fruta escarchada, conservantes, emulsionantes y espesantes para soportar procesos de congelación. Esto, evidentemente, está lejos de los mejores estándares de calidad para la OCU.
Este informe de la OCU detalla que las marcas de roscones de Reyes específicas que se venden en supermercados y que presentan esta sustitución de nata por grasas vegetales son Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona. En su informe también indica cuáles son los mejores productos.
En España se devoran casi 30 millones de roscones al año, muchos procedentes de cadenas de supermercados, lo que multiplica el efecto de estas prácticas industriales. La OCU critica que este tipo de ingrediente compromete la alimentación saludable en una época marcada ya por los excesos, recomendando priorizar opciones con nata natural y menos procesados.
Otro detalle llamativo es la decoración, donde la fruta confitada suele cargarse con colorantes artificiales para aparentar frescura, lo que se suma al recuento de aditivos. Los expertos también aconsejan evitar jarabes industriales de glucosa-fructosa, priorizando los roscones sin relleno si se duda de la cadena de frío.
- Jordi Évole no da crédito con el resumen de 2025 en TVE sobre el Barça: 'Por lo que sea...
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria
- Silvia Abril revela el estado de salud de Andreu Buenafuente tras no poder presentar las Campanadas
- El significado del espectacular vestido de Cristina Pedroche, al descubierto
- Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: 'Este es el tiempo que tiene que durar la siesta para que sea reparadora
- El país más pobre de Europa se prepara para la entrada del Euro entre reticencias: 'La UE se encamina hacia su desaparición
- Japón se cansa de los extranjeros mientras vive entre tecnología punta: 'No queremos ser como Europa