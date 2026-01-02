La OCU alerta: 5 de 12 roscones de supermercados tienen exceso de aditivos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el foco en los roscones de Reyes disponibles durante estas semanas en supermercados, revelando irregularidades que afectan a su calidad y composición, lo que ha generado cierta preocupación entre los compradores habituales de estos productos, muy típicos en España durante estas fiestas.

El principal problema con el roscón de Reyes

De los doce roscones rellenos evaluados, cinco incorporan grasas vegetales económicas como palma, coco o nabina en lugar de nata pura, que debería representar cerca del 45% del peso total del producto. Esta sustitución busca reducir costes, pero aleja el sabor y textura de la versión artesanal tradicional, según los catadores especializados.

Además, todos presentan un promedio de 12 aditivos por unidad, con picos de hasta 19, incluyendo colorantes en la fruta escarchada, conservantes, emulsionantes y espesantes para soportar procesos de congelación. Esto, evidentemente, está lejos de los mejores estándares de calidad para la OCU.

Este informe de la OCU detalla que las marcas de roscones de Reyes específicas que se venden en supermercados y que presentan esta sustitución de nata por grasas vegetales son Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona. En su informe también indica cuáles son los mejores productos.

En España se devoran casi 30 millones de roscones al año, muchos procedentes de cadenas de supermercados, lo que multiplica el efecto de estas prácticas industriales. La OCU critica que este tipo de ingrediente compromete la alimentación saludable en una época marcada ya por los excesos, recomendando priorizar opciones con nata natural y menos procesados.

Otro detalle llamativo es la decoración, donde la fruta confitada suele cargarse con colorantes artificiales para aparentar frescura, lo que se suma al recuento de aditivos. Los expertos también aconsejan evitar jarabes industriales de glucosa-fructosa, priorizando los roscones sin relleno si se duda de la cadena de frío.