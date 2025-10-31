Saltar al contenido principalSaltar al pie de página


SOCIEDAD

La OCU advierte: estos son los días de la semana en los que no debes repostar

La Organización de Consumidores y Usuarios revela varias claves que hay que saber al respecto

Una mujer pasa por delante de una gasolinera urbana en el barrio de Sants de Barcelona, esta semana. / Zowy Voeten / EPC

Ramón Baylos

Una de las áreas cotidianas de nuestras vidas en las que más se está notando el impacto de la situación económica global tiene que ver con el precio de la gasolina.

En los últimos años, el combustible ha experimentado una subida sin precedente, generando un impacto directo en la economía de aquellas personas que dependan de un vehículo para hacer vida normal.

Teniendo esto en cuenta, la OCU ha querido lanzar al aire una serie de informaciones que son cruciales a la hora de saber cuál es el peor momento de la semana para repostar.

En este mismo sentido, el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios lo deja claro: el peor momento para comprar gasolina tiene que ver con el fin de semana.

El motivo de esto último tiene que ver con aquello en lo que probablemente estés pensando: la gasolina suele estar más cara los sábados y los domingos en la mayoría de gasolineras.

Esto último se debe a la idea de que el precio del combustible cambia en función de la demanda que exista del mismo y el fin de semana suele ser el punto más álgido de toda la semana.

Algo que tendría que ver con que mucha gente suele sacar el coche para hacer un viaje o aprovechar su tiempo libre para acudir a actividades de ocio que están más lejos de su zona habitual de movimiento.

Esa es la tazón por la que la OCU recomienda no repostar durante el fin de semana y, en cambio, hacerlo el lunes: ese es el momento de la semana en el que la gasolina suele estar más barata.

