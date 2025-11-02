La OCU te advierte: cargadores, juguetes y bisutería de Shein y Temu “no pasan el test de seguridad"

Un estudio conjunto de asociaciones de consumidores de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Francia, coordinado por ICRT (el grupo internacional de análisis del que forma parte la OCU), ha detectado múltiples fallos en la seguridad de cargadores, juguetes y bisutería vendidos en las plataformas Shein y Temu, incumpliendo la normativa de la Unión Europea.

De los 162 productos económicos revisados en estas dos tiendas, 112 mostraron algún tipo de fallo. En Shein, esto representa el 73%, mientras que en Temu alcanza el 65%. Además, más de una cuarta parte se clasificó como “potencialmente peligrosa”.

El estudio evaluó la seguridad eléctrica, mecánica y química de los productos, además de revisar sus etiquetas. Los artículos analizados se compraron al azar entre los más populares, sin enfocarse específicamente en los que pudieran ser más peligrosos, según señala la OCU.

El mayor riesgo de los cargadores USB es que pueden provocar incendios y cuentan con un etiquetado poco claro. De los 54 probados, solo dos cumplían con los estándares eléctricos de la UE. La mayoría se dañan con facilidad: las clavijas se doblan, se rompen con facilidad y no superan ni las pruebas más básicas de resistencia.

Un fallo frecuente es que los productos vienen con etiquetas erróneas o incompletas. “Lo más preocupante es que 14 de estos dispositivos llegaron a calentarse hasta 88 grados”, muy por encima del límite legal de 77 grados establecido por la Directiva de Baja Tensión, lo que aumenta el riesgo de incendio.

En los juguetes para bebés, el estudio alerta sobre los mayores peligros: piezas diminutas y sustancias potencialmente dañinas.

De los 54 juguetes analizados para menores de tres años, la mayoría presentaba problemas variados: etiquetas con advertencias faltantes o confusas, partes pequeñas que se desprenden fácilmente, pegatinas y ventosas que podrían ser ingeridas, y niveles elevados de químicos no recomendados, como el formaldehído.

Por lo que ya sabes, debes de tener esto muy en cuenta si compras algunos de los productos mencionados en estas tiendas, pues realmente podrías provocar más daños simplemente por ahorrar unos pocos de euros.