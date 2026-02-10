Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La OCU advierte: Qué bombones regalar en San Valentín y cuáles evitar

Acierta sí o sí este 14 de febrero gracias a las sugerencias de los expertos

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Queda muy poco para que se celebre el día de los enamorados: San Valentín llega este 14 de febrero y conviene tener a mano ideas de posibles regalos con los que sorprender a nuestra pareja. Y, en este sentido, los bombones nunca fallan.

No obstante, existen tantas variedades de los mismos en los supermercados que es fácil caer en aquellos que son de peor calidad. Sin embargo, la OCU ha lanzado un estudio de cuáles son los mejores y cuáles deberíamos evitar.

Para ello, la OCU ha lanzado un estudio en el que analiza más de 30 cajas de bombones diferentes y los clasifica según distintos factores: aspecto, sabor y composición; siendo este último uno de los más relevantes.

Empezando por el primer grupo, la OCU destaca un clásico: el Ferrero Rocher, el cual se puede encontrar en packs de 200 gramos por un precio medio de 6,29 euros. De hecho, este es el que quedó en primera posición en la comparativa, aunque hay otros dos que también consiguieron muy buenas puntuaciones.

Ambos se pueden encontrar en Lidl, dado que son bombones vendidos por la cadena de supermercados: los JD Gross Shelds (a 3,99 euros los 250 gramos) y los Fin Carré 70% Cacao (a 2,19 euros los 180 gramos).

En cuanto a los peores, la OCU recomienda evitar tres marcas concretas: Trapa Sublimes, Lindt Lindor y Guylian Seashell. La razón de esto último tiene que ver con la composición de los mismos, dado que contienen grasas vegetales en lugar de manteca de cacao.

Con estas ideas en mente, queda bastante claro: la marca ganadora vuelve a ser la de Ferrero Roché también este 2026 gracias al sabor, textura y composición de sus bombones, lo que los convierte en un acierto asegurado de cara a San Valentín.

Noticias relacionadas y más

Evidentemente, la decisión final recaerá en los gustos que tenga tu pareja, pero si quieres unos bombones de calidad y saber cuáles debes evitar, lo ideal es seguir las recomendaciones extraídas de este reciente estudio de la OCU.

