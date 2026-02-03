Un obús de la Primera Guerra Mundial en el recto: El sorprendente diagnóstico de un paciente en Francia

En las últimas horas se ha registrado uno de los casos médicos más inverosímiles de la historia en un hospital de Toulouse (Francia). Según informaba la ¨Agencia EFE¨, un joven acudió al departamento de urgencias por fuertes dolores en los glúteos.

Lo que los médicos no imaginaban era lo que se encontrarían al ver el paciente: la causa de su dolencia tenía que ver con un obús de la Primera Guerra Mundial que llevaba introducido en el recto.

El proyectil en cuestión, de calibre 37 mm y 16 centímetros de largo, obligó a las autoridades a desalojar el hospital por un motivo muy concreto: estos artefactos explosivos siguen siendo muy delicados aún cuando han pasado más de 100 años desde su fabricación.

Tanto es así que el personal médico tuvo que llamar a un equipo de artificieros que acabaron vaciando las instalaciones con el objetivo de comprobar si no existían probabilidades de que el obús explotara en cualquier momento.

Por otro lado, se desconoce cómo el proyectil acabó dentro del recto del joven de 24 años, pero lo que es probable es que tenga que enfrentarse a una multa de decenas de miles de euros en las próximas semanas (las estimaciones rondan los 75.000 euros).

Esto se debe, entre otras cosas, a que este podría ser denunciado por los médicos por posesión de munición de categoría A, lo cual conllevaría una sanción significativa para el joven, incluyendo hasta 5 años de prisión.

En este mismo sentido, el caso ha sido puesto en manos de los tribunales de Toulouse, cuya fiscalía tendrá que tomar una decisión sobre si emitir finalmente una demanda y presentarla contra joven ante el sistema judicial de Francia.

Por tanto, podría decirse que nos encontramos ante uno de los casos más insólitos del siglo en el campo de la medicina a la espera de que salgan más detalles a la luz que respondan a todas las preguntas que probablemente se esté haciendo todo el mundo en este momento.