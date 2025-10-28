Esta obra de Salvador Dalí se subasta por más de 50.000 euros y fue comprada por 170 euros

Salvador Dalí (Figueras, 1904) es considerado como uno de los máximos representantes del surrealismo. Una de las obras más populares del pintor catalán es 'La persistencia de la memoria', realizada en 1931. No obstante, el cuadro protagonista de esta historia es 'El viejo sultán'.

Esta pintura de Dalí formaría parte de 'Las mil y una noches', una serie de ilustraciones que el artista habría elaborado en la década de 1960. En 2023 la ilustración salió a subasta en Cambridge, con un precio final de 150 libras (170 euros, aproximadamente).

Actualmente, se ha confirmado que se trata de una obra del pintor de Cadaqués y su valor se ha disparado hasta las 30.000 libras esterlinas. Este cuadro es una obra de técnica mixta, que mezcla acuarela y rotulador.

La especialista en arte, Gabrielle Downie, explicó en el medio británico 'The Guardian' que "Dalí estaba obsesionada con la cultura morisca y creía fervientemente que provenía de un linaje morisco".

Según cuenta, esta serie de ilustraciones fueron encargadas por Giuseppe y Mara Albaretto. Estaba previsto que la editorial Rizzoli publicara las obras, pero Dalí terminó por abandonar el proyecto con 100 de las 500 ilustraciones que pretendía crear a partir de los cuentos populares de Oriente Medio.

De este centenar, la editorial italiana se quedó con 50, y la otra mitad fue a parar a los mecenas del artista. En 2014, la familia Albaretto decidió publicar las 50 ilustraciones que estaban en su posesión, desconociendo el paradero del resto.

Posteriormente, un anticuario compró el cuadro sin saber que pertenecía al famoso pintor, aunque observó su firma en la esquina inferior: "Investigué un poco y no podía creer lo que estaba viendo", relató a la prensa británica.

Finalmente, la casa de subastas Cheffins de Cambridge la incorporó en su catálogo por un precio de venta final de 53.000 euros. El director de la subasta, Brett Tryner, describió el cuadro como "una imagen de Marmite: no es del gusto de todos, pero a quienes les gusta, les encanta".