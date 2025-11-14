Obligatorias desde enero: estos son los precios de las balizas V16 conectadas con la DGT

Cada vez quedan menos días para que entre en vigor la obligatoriedad de las balizas V16 conectadas con la DGT. A partir del próximo 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por España deben sustituir los tradicionales triángulos de emergencia por estas nuevas señales luminosas geolocalizadas, capaces de comunicar automáticamente la ubicación del vehículo detenido a la plataforma DGT 3.0.

En total, estamos hablando de más de 30 millones de coches que se encuentran obligados a incorporarlas, por lo que no nos sorprendería ver que estas balizas se conviertan en uno de los regalos más habituales en Navidad.

Si bien es cierto que las balizas V16 llevan bastantes meses en el mercado, ahora deben ser geolocalizadas: antes había modelos antiguos que no incorporaban esta característica, pero desde el 1 de enero de 2026 es obligatoria contar con un dispositivo así.

Estas balizas deben emitir luz de 360 grados al menos durante 30 minutos, contar con una autonomía mínima de 18 meses en reposo y disponer de conectividad para transmitir la posición en tiempo real.

¿Cuánto cuesta una baliza V16 con geolocalización y conexión con DGT 3.0?

La pregunta del millón. En cuanto al precio, en España encontramos un rango muy definido: las balizas V16 conectadas se sitúan entre los 30 y los 40 euros, en función al punto de venta, las prestaciones y la duración de la conectividad. Es poco habitual encontrar estas balizas por debajo de 30 euros, y en ese caso, conviene repasar sus características y comprobar si está debidamente homologadas.

Los packs familiares, pensados para hogares con varios vehículos o para compartir con familiares y amigos, pueden suponer un importante ahorro económico, además de convertirse en un buen regalo de Navidad.