"Me obligaron": Kiko Matamoros desvela la información que tuvo que rectificar sobre Cristiano Ronaldo

Kiko Matamoros es una de las caras más conocidas de Telecinco. En el año 2002 empezó como colaborador de programas como 'A tu lado', 'Salsa Rosa', o 'Crónicas Marcianas', incluso ha participado en concursos como 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'.

En los últimos años, estaba muy ligado a 'Sálvame', aunque con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco. En junio de 2023, tras catorce años en emisión, el formato desapareció para siempre, algo que sorprendió a toda la audiencia.

Tras el final del formato, los colaboradores se tuvieron que reinventar y buscar otras opciones para su futuro profesional. En el caso de Kiko Matamoros, fichó por el programa 'Ni que fuéramos Shhh'.

En una reciente entrevista en el pódcast 'El purgatorio', el televisivo reveló que Mediaset le obligó a rectificar una información que dio sobre Cristiano Ronaldo: "Fue sobre una fiesta que había dado en su casa, en las vísperas del Madrid - Barça, que perdimos 1-3 en el Bernabéu. La información me venía del vestuario, de sus compañeros que estaban cabreados".

Matamoros explicó que unas horas después de desvelar la noticia, le llamaron para que la retractara: "Esto lo doy un lunes y el martes por la mañana me llaman y me dicen: 'O desmientes esa información o te vas a la puta calle'. Salí ahí y dije: 'Ha habido un error'. Es la única que he rectificado, pero me obligaron".

Además, aseguró que Telecinco también le prohibía hablar de Iker Casillas: "Comía con el director general de Mediaset y te decían: 'De este señor no se habla'".