Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto

Las certezas en el fútbol son pocas. La mayor parte del deporte consiste en el día a día, algo que provoca que en ocasiones lo que se dice en un momento determinado, luego termina por no cumplirse, o viceversa.

Como ejemplo un botón, todos recuerdan el "Neymar se queda en el Barcelona al 200%", del directivo Jordi Mestre en el 2017, una historia que terminó con el astro brasileño en el PSG tan solo unas semanas más tarde, así como tantas otras situaciones a lo largo de los últimos años que han terminado yendo por derroteros inesperados.

Por eso, es difícil encontrar un rumor que termine por confirmar su veracidad, aunque en ocasiones sí que se termina dando. Esto es precisamente lo que ha ocurrido recientemente gracias a una entrevista del veterano jugador del Getafe, Allan Nyom, que ha atendido las preguntas de DAZN y ha terminado resolviendo uno de esos temas que siempre había estado sobre la mesa.

Allan Nyom en un partido con el Getafe. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Víctor Ibarbo fue un futbolista que jugó en la Premier League y en la Serie A, con presencia en algunos equipos importantes como la Roma o el Watford, y que se retiró al inicio de este 2026. Fue precisamente en Inglaterra, en 2016, donde coincidió con el 'soldado' de Bordalás y en sus vestuarios, donde pudo confirmar algo que se viene diciendo desde hace años, relacionado con el tamaño del miembro viril del mediapunta.

"Ya sé por dónde vas", reconoce el 'soldado' de Bordalás cuando le preguntan por su excompañero durante la charla: "Yo estaba en Watford y creo que en invierno fichan a Ibarbo. Como los dos hablábamos español, teníamos una buena relación", señala el francés.

Víctor Ibarbo celebra un gol con el AS Roma. / AS Roma

Comentaba que tras finalizar un entreno y ya en el vestuario, pudo constatar que, efectivamente, los rumores eran ciertos: "Me voy a la ducha con él, pero claro, no me esperaba ver eso... Lo que vi ahí... me quedé un poco en estado de 'shock'", reconoce tantos años después.

Siempre se había comentado por los foros de internet que el futbolista colombiano estaba especialmente bien dotado, aunque el propio Nyom se había pronunciado al respecto en el pasado, señalando que "le pasaba la mitad de la pierna" y que "lo de ese hombre no era normal".

Sin embargo, ahora explica que no solamente él se quedó sorprendido la primera vez. "Enorme Ibarbo, nunca mejor dicho", remata la periodista Elena G. Durán tras la revelación del futbolista getafense: "Claro que sí, os lo puedo confirmar. Enorme Ibarbo", sentencia entre risas.

Ibarbo fue un trotamundos del balón, con estancias en hasta nueve equipos en diferentes etapas, con un valor máximo de 8,5 millones de euros según Transfermarkt, como los mencionados Watford y Roma, pero también en el Atlético nacional de Colombia, el Cagliari italiano, el Sagan Tosu japonés o el América, también colombiano.