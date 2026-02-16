Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Girona - BarcelonaMourinhoAbdeGirona - Barcelona horarioGirona - Barcelona alineacionesGirona - BarçaRaphinhaConvocatoria BarcelonaReal SociedadNico WilliamsArbeloaMaldiniConvocatoria Real MadridF1 BarcelonaClasificación UAE TourSoto GradoJoan GarciaIllarramendiJulián AraujoAntonio IniestaMateu AlemanyEndrickClasificación Liga sin VARCuándo juega AlcarazHorario BadosaAlonsoLamine YamalClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Vuelta a MurciaLEC VersusTest F1Calendario F1Dónde ver Mundial 2026Xavier VallsPedriZubizarreta
instagramlinkedin

Viral

Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto

El jugador del Getafe señala una 'verdad a gritos' sobre el mediapunta que fuera su excompañero en el Watford inglés, ahora ya retirado

Nyom confirma que Ibarbo tiene un miembro viril muy grande.

Nyom confirma que Ibarbo tiene un miembro viril muy grande. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

Las certezas en el fútbol son pocas. La mayor parte del deporte consiste en el día a día, algo que provoca que en ocasiones lo que se dice en un momento determinado, luego termina por no cumplirse, o viceversa.

Como ejemplo un botón, todos recuerdan el "Neymar se queda en el Barcelona al 200%", del directivo Jordi Mestre en el 2017, una historia que terminó con el astro brasileño en el PSG tan solo unas semanas más tarde, así como tantas otras situaciones a lo largo de los últimos años que han terminado yendo por derroteros inesperados.

Por eso, es difícil encontrar un rumor que termine por confirmar su veracidad, aunque en ocasiones sí que se termina dando. Esto es precisamente lo que ha ocurrido recientemente gracias a una entrevista del veterano jugador del Getafe, Allan Nyom, que ha atendido las preguntas de DAZN y ha terminado resolviendo uno de esos temas que siempre había estado sobre la mesa.

Allan Nyom of Getafe CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Real Valladolid at Coliseum de Getafe stadium on November 22, 2024, in Getafe, Spain.

Allan Nyom en un partido con el Getafe. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Víctor Ibarbo fue un futbolista que jugó en la Premier League y en la Serie A, con presencia en algunos equipos importantes como la Roma o el Watford, y que se retiró al inicio de este 2026. Fue precisamente en Inglaterra, en 2016, donde coincidió con el 'soldado' de Bordalás y en sus vestuarios, donde pudo confirmar algo que se viene diciendo desde hace años, relacionado con el tamaño del miembro viril del mediapunta.

"Ya sé por dónde vas", reconoce el 'soldado' de Bordalás cuando le preguntan por su excompañero durante la charla: "Yo estaba en Watford y creo que en invierno fichan a Ibarbo. Como los dos hablábamos español, teníamos una buena relación", señala el francés.

Víctor Ibarbo celebra un gol con el AS Roma.

Víctor Ibarbo celebra un gol con el AS Roma. / AS Roma

Comentaba que tras finalizar un entreno y ya en el vestuario, pudo constatar que, efectivamente, los rumores eran ciertos: "Me voy a la ducha con él, pero claro, no me esperaba ver eso... Lo que vi ahí... me quedé un poco en estado de 'shock'", reconoce tantos años después.

Siempre se había comentado por los foros de internet que el futbolista colombiano estaba especialmente bien dotado, aunque el propio Nyom se había pronunciado al respecto en el pasado, señalando que "le pasaba la mitad de la pierna" y que "lo de ese hombre no era normal".

Sin embargo, ahora explica que no solamente él se quedó sorprendido la primera vez. "Enorme Ibarbo, nunca mejor dicho", remata la periodista Elena G. Durán tras la revelación del futbolista getafense: "Claro que sí, os lo puedo confirmar. Enorme Ibarbo", sentencia entre risas.

Noticias relacionadas y más

Ibarbo fue un trotamundos del balón, con estancias en hasta nueve equipos en diferentes etapas, con un valor máximo de 8,5 millones de euros según Transfermarkt, como los mencionados Watford y Roma, pero también en el Atlético nacional de Colombia, el Cagliari italiano, el Sagan Tosu japonés o el América, también colombiano.