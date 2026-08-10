Los nutricionistas coinciden sobre los productos con proteína: "No me sirve cualquier tipo de producto en el supermercado"

Cada vez hay más interés por la salud y la longevidad entre la población. En los últimos años, la sociedad en general ha aumentado su preocupación por tener unos hábitos de vida saludables. Desde el ejercicio regular hasta una alimentación equilibrada, son muchos los cambios que puedes hacer en la rutina diaria para mejorar tu bienestar.

En este sentido, uno de los factores más importantes para tener una vida más longeva y retrasar los efectos del envejecimiento es el entrenamiento de fuerza. Con el paso del tiempo, muchas personas sufren una pérdida de masa muscular provocada por la edad.

Productos lácteos enriquecidos con proteínas en un supermercado de Barcelona. / Manu Mitru / EPC

Por este motivo, los expertos recomiendan entrenar fuerza de dos a tres veces por semana y comer suficiente proteína. A este respecto, son muchos los usuarios que acuden a hacer la compra y se detienen a leer la composición nutricional de los productos de supermercado.

Como respuesta, algunas empresas han comenzado a añadir la etiqueta de "más proteína" en sus artículos. No obstante, más no siempre es mejor, y la calidad de la proteína es mucho más importante que la cantidad de la misma. Así lo explica en redes sociales Marc Romera (@elite_fitness.es), experto en fisiología y salud integrativa.

El pollo es una de las proteínas más consumidas del mundo / NutritionFacts.org

"Más que centrarnos únicamente en el total de adheridos de proteínas, deberíamos de hacer hincapié en la calidad de las proteínas", anuncia el docente en una publicación de Instagram. El vídeo es un extracto de un pódcast, donde el docente resalta la relevancia de una proteína de calidad.

"A la gente tú le dices proteína y cree que es lo mismo una barrita del supermercado de la gasolinera que una comida real", advierte el especialista en nutrición clínica. En su lugar, Romera sugiere priorizar proteína con un alto valor biológico.

"Que sea procedente de animales, pescados, etcétera. No me sirve cualquier tipo de proteína, ni no todas tienen el mismo valor biológico. Esto es más importante que la cantidad total", sentencia el divulgador. En otra ocasión, el creador de contenido resaltó que los carbohidratos no son enemigos y también son esenciales para el rendimiento y la masa muscular.

"Tomarlos antes del entrenamiento nos da energía inmediata; después, favorecen la recuperación y la síntesis proteica", comentó en el pódcast del canal de YouTube 'Impacientes'. "Si entrenas y comes carbohidratos después, la glucosa va al músculo, no al tejido graso", añadió Romera. Por último, el nutricionista señaló que la insulina, bien utilizada, "puede ser una aliada en el desarrollo muscular".