Los nutricionistas coinciden: "Los hidratos por la noche son buenos. Si acabas con la barriga llena se duerme mejor"

Durante años se ha repetido una idea que muchas personas han dado por cierta: comer hidratos de carbono por la noche engorda. Frases como "yo por la noche no como arroz porque engorda" se han instalado en la rutina de miles de personas que intentan cuidar su alimentación. Sin embargo, cada vez más expertos desmontan este mito.

En un reciente fragmento compartido en Instagram por el pódcast Fitlife Oficial, varios nutricionistas explican que el problema no está en consumir hidratos de carbono por la noche, sino en el exceso de calorías totales que se ingieren a lo largo del día.

Los especialistas recuerdan que el organismo dispone de unos depósitos llamados glucógeno, cuya función es almacenar la energía procedente de los hidratos de carbono para utilizarla cuando sea necesario. “Se ha vendido la idea de que hay que comer hidratos cuando vas a gastarlos, pero a quien vendió esa teoría se le olvidó explicar que existen unos depósitos encargados de almacenarlos”, señalan.

De hecho, recuerdan que el ser humano ha evolucionado precisamente gracias a esa capacidad de guardar energía para utilizarla posteriormente. De lo contrario, nuestro organismo no habría desarrollado sistemas tan eficientes para sobrevivir.

Además, los expertos destacan un beneficio poco conocido relacionado con el descanso nocturno. Los hidratos de carbono favorecen la liberación de insulina, una hormona que ayuda a que determinados aminoácidos, como el triptófano, puedan llegar con mayor facilidad al cerebro.

El triptófano es un precursor de la serotonina y de la melatonina, dos sustancias estrechamente vinculadas con la relajación y la regulación del sueño. Por ello, una cena equilibrada que incluya una cantidad moderada de hidratos puede contribuir a descansar mejor.

Eso sí, los nutricionistas insisten en que no se trata de comer grandes cantidades antes de acostarse, sino de incluir alimentos saludables como arroz, patata, avena, pan integral o legumbres dentro de una dieta equilibrada.

La conclusión es clara: los hidratos de carbono no engordan por el simple hecho de consumirse por la noche. Lo verdaderamente importante es la calidad de la alimentación y el equilibrio energético diario, no la hora que marca el reloj.