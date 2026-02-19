El nutricionista Pablo Ojeda advierte: el cansancio a partir de los 40 años no se debe solo a la vitamina D

A medida que uno se hace mayor es lógico que el día a día pese más; no se tiene la energía de antaño, pero eso puede deberse no solo a la acumulación de años, sino también a la alimentación. Así lo indica el nutricionista Pablo Ojeda.

Lo que debes saber sobre la vitamina D y la energía de tu cuerpo

De forma habitual, se cree que la vitamina D es la clave para sentirse con energía. No obstante, Ojeda revela que más del 80% de la población de España presenta niveles bajos de la misma, lo cual sorprende considerando lo soleado del país habitualmente.

Dicho esto, lo cierto es que la vitamina D no remite solo a la ausencia o presencia de sol. Hay muchos otros factores que entran en juego, como la propia edad, el tipo de piel de la persona o incluso el índice de grasa corporal de cada individuo.

Por otro lado, el nutricionista subraya lo que es un error común: la vitamina D no es suficiente por sí sola como para revitalizar a una persona. Es por ese motivo que incluso personas que toman complementos ricos en dicha vitamina se sienten constantemente cansados.

Entonces, ¿qué requiere nuestro cuerpo junto a la vitamina D para funcionar debidamente? La respuesta es clara: la vitamina K2. Y es que esta es la encargada de hacer que el calcio de nuestro cuerpo se dirija a los puntos más necesarios del mismo.

De esta forma, Ojeda recomienda el consumo específico tanto de la vitamina D3 como la K2, además también de grasas y magnesio. Estos dos últimos elementos pueden ser tan importantes como el propio consumo de las vitaminas ya que su función es de facilitar la absorción de las mismas.

Como detalle último, el especialista en nutrición aclara que las dosis pertinentes deben ajustarse a medidas analíticas y realizarse de forma constante, no solo en invierno, que es cuando muchas personas pueden sentir especial fatiga.

Ahora ya lo sabes: si quieres sentirte mejor ya sea con 40 años o más, lo que debes hacer es ajustar tu alimentación para potenciar las vitaminas D3 y K2 y asegurar que tu cuerpo las absorba debidamente. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar a tu cuerpo.