Soy nutricionista y esto es lo que ocurre si consumes yogures caducados

La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, que colabora en diferentes programas de televisión como 'Zapeando', ha publicado en Instagram un vídeo en el que resuelve las dudas sobre si los yogures caducan.

"Hace 10 años que no caducan, desde el año 2014 los yogures se pueden etiquetar con la leyenda fecha de consumo preferente", ha afirmado.

Boticaria García ha explicado que si no hay signos evidentes de mal estado y se han conservado de forma correcta, "tanto los yogures como otros alimentos que estén marcados con fecha de consumo preferente, se pueden consumir una vez que ha pasado la fecha".

La nutricionista ha apuntado que "podrían ser varias semanas", pero que todo dependerá del tipo de yogur: "No es lo mismo un yogur natural como este, que uno que lleve trozos de fruta, de sí se ha respetado la cadena de frío, si lo has llevado pronto a casa o lo has dejado en el maletero mucho tiempo".

Sin embargo, la doctora ha añadido que si se pasa de fecha, el producto podría perder el sabor, su aroma o cualidades nutricionales: "El mejor consejo que puedo darte es que te comas los yogures dentro de la fecha de consumo para disfrutar de todas sus propiedades".