La nutricionista María Merino desvela cómo no sufrir de hambre emocional: "Es un trauma nutricional"

Uno de los fenómenos que más se producen en los procesos de pérdida de peso tiene que ver con que la persona no está entrenada para discernir entre hambre real y lo que se conoce como hambre emocional.

En este mismo sentido, el último concepto se basa en describir una sensación psicológica que la persona experimenta y le genera ganas de comer cuando no tiene una necesidad fisiológica clara.

Según los expertos, esto puede tener distintas causas detrás: desde el hecho de que la persona no haga comidas completas a nivel nutricional hasta otros traumas derivados de compensar ciertos estados emocionales con la comida.

No obstante, la nutricionista María Merino ha lanzado una publicación donde especifica distintas claves para poder identificar el hambre emocional con tal de detectarla a tiempo e impedir que se apodere de nosotros cuando intentamos cuidar la línea.

Para empezar, en su vídeo aclara lo importante que es conocer si el hambre que tenemos está asociado a un momento concreto del día que no tiene que ver con los horarios habituales de las comidas. En ese caso, estaríamos hablando de hambre emocional y no real.

Lo mismo ocurre en esas situaciones en las que notas que tienes ganas de comer, pero no queda claro realmente por qué y sabes que no tienes necesidad fisiológica de haceerlo.

De esta manera, María Merino ponía diferentes ejemplos de lo que se puede considerar hambre emocional en este sentido: desde comer para evitar pasar hambre de forma inminente hasta hacerlo por aburrimiento.

Lo mismo ocurre con la necesidad de tomar dulce para rematar las comidas: según la experta, probablemente busques satisfacción psicológica y no cubrir una necesidad física, solo que probablemente no te hayas dado cuenta.