Una nutricionista desvela que suplementos alimenticios hay que tomar para realizar una transformación física

La actividad física es fundamental para mantener tener una vida saludable. De lo contrario, el cuerpo humano puede volverse más propenso a sufrir diversas enfermedades. Por ello, muchas personas deciden hacer ejercicio de forma regular, complementando su rutina con suplementos alimenticios que les ayudan a mejorar el rendimiento.

Ahora, la nutricionista Patricia Gil Casterá ha compartido en un vídeo, que cuenta con más 700 mil visualizaciones en TikTok, de cuáles son los cuatro suplementos que recomienda y cómo tomarlos correctamente.

El primero de ellos es la creatina, pero anuncia que "la mayoría de la gente se lo toma mal", debido a que "hay que tomarlo todos los días y no es un pre-entreno".

Aparte, la nutricionista señala que "da igual la hora del día en que lo tomes, pero si lo tomas después de entrenar con comida, mejora su absorción".

El segundo complemento es el magnesio: "¿Cuántas veces diremos que es tan importante el entrene como la recuperación?". Por ello, recomienda tomarlo por la noche, pues mejora la calidad del sueño y la recuperación muscular.

La experta destapa que "la proteína en polvo" es clave, pero "la mayoría de personas se lo toman como post-entreno. No pasaría nada si lo tomamos a lo largo del día porque es para llegar a nuestro requerimiento nutricional de proteínas".

El último suplemento alimenticio que recomienda es el Omega 3: "Tómalo siempre junto con la comida porque si te lo tomas en ayunas, no se va a absorber bien".

El vídeo está generando mucha controversia. Un usuario expone que "a mí el Omega 3 y el magnesio me sientan fatal al estómago". En cambio, otro señala: "Yo me lo tomo todo a la vez".