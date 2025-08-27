Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

Una nutricionista desvela que suplementos alimenticios hay que tomar para realizar una transformación física

La experta Patricia Gil Casterá ha compartido los consejos a través de un vídeo de TikTok

Una nutricionista desvela cuáles son las claves / Sport

Una nutricionista desvela cuáles son las claves / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La actividad física es fundamental para mantener tener una vida saludable. De lo contrario, el cuerpo humano puede volverse más propenso a sufrir diversas enfermedades. Por ello, muchas personas deciden hacer ejercicio de forma regular, complementando su rutina con suplementos alimenticios que les ayudan a mejorar el rendimiento.

Ahora, la nutricionista Patricia Gil Casterá ha compartido en un vídeo, que cuenta con más 700 mil visualizaciones en TikTok, de cuáles son los cuatro suplementos que recomienda y cómo tomarlos correctamente.

El primero de ellos es la creatina, pero anuncia que "la mayoría de la gente se lo toma mal", debido a que "hay que tomarlo todos los días y no es un pre-entreno".

Aparte, la nutricionista señala que "da igual la hora del día en que lo tomes, pero si lo tomas después de entrenar con comida, mejora su absorción".

El segundo complemento es el magnesio: "¿Cuántas veces diremos que es tan importante el entrene como la recuperación?". Por ello, recomienda tomarlo por la noche, pues mejora la calidad del sueño y la recuperación muscular.

La experta destapa que "la proteína en polvo" es clave, pero "la mayoría de personas se lo toman como post-entreno. No pasaría nada si lo tomamos a lo largo del día porque es para llegar a nuestro requerimiento nutricional de proteínas".

El último suplemento alimenticio que recomienda es el Omega 3: "Tómalo siempre junto con la comida porque si te lo tomas en ayunas, no se va a absorber bien".

@patriciagilcastera Aquí las dosis⬇️ Creatina • Dosis: 0.07–0.1 g/kg • Cuándo tomarla: En cualquier momento, pero post-entreno con comida puede mejorar la absorción. Magnesio (bisglicinato) • Dosis: 4–6 mg/kg • Cuándo tomarlo: Antes de dormir. Omega-3 (EPA+DHA) • Dosis: 25–40 mg/kg • Cuándo tomarlo: Siempre con comidas para mejor absorción. Proteína en polvo • Dosis: Hasta alcanzar 1.6–2.2 g/kg de proteína diaria. (Las marcas suelen rondar los 30g de producto por ración) • Cuándo tomarla: Cuando no llegues a tu proteína del día. ¿Qué suplementos usas? Déjalo en los comentarios. #suplementacion #nutriciondeportiva #Collab @Sprinter 💚 ♬ sonido original - Patricia Gil Casterá

El vídeo está generando mucha controversia. Un usuario expone que "a mí el Omega 3 y el magnesio me sientan fatal al estómago". En cambio, otro señala: "Yo me lo tomo todo a la vez".

