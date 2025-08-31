Una nutricionista lo tiene claro: este es el surrealista secreto para adelgazar después de las vacaciones

La mayoría de los españoles ya han puesto punto final a sus vacaciones de verano. Para muchos, esta época marca el inicio de un nuevo ciclo. Uno de los propósitos más comunes es lograr un cambio físico durante el invierno, con la vista puesta en el próximo verano.

La pérdida de peso suele asociarse con dos factores principales: hacer ejercicio y una dieta estricta. No obstante, la doctora Cristinna Petratti, especialista en Obesidad y Nutrición e integrante de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), ha desvelado en la revista '¡Hola!' cuál es el verdadero secreto para peder peso.

La clave es saber diferenciar el hambre real del hambre emocional, según comenta la nutricionista en '¡Hola!'. La diferencia es que el hambre fisiológica aparece cuando el cuerpo necesita energía, mientras que el hambre emocional surge de repente y normalmente se antojan alimentos concretos, como snacks o comida rápida.

"La clave no está solo en qué comen, sino en por qué comen", expone en la revista. El síntoma que más detecta en sus pacientes es que pierden el control cuando están solos o con amigos.

Por esta razón, la solución que otorga para aguantar estos impulsos es escribir un diario emocional: "Puedes registrar los momentos de enfado, alegría, tristeza, qué haces de forma automática y qué cambio has podido introducir y cómo. Cuando empiezas a conocerte puedes hacer cambios".

Al tomar conciencia, resulta más sencillo controlar el impulso y reemplazarlo por otras actividades que te brinden consuelo sin recurrir a la comida.

Por otro lado, apunta que el mejor momento para cuidarte físicamente es después de las vacaciones de agosto, debido a que "las personas no necesitan más exigencia, sino cuidarse, parar, empezar de nuevo. Y el verano puede ser ese punto de inicio para cuidarse sin exigencias".

Algunos consejos para adelgazar, según Cristinna Petratti