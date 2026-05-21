SALUD
Nuria Roure, psicóloga: "Dormir menos de 6 horas te hace perder hasta un 30% de capacidad cognitiva"
La experta habla acerca de los riesgos de descansar poco recurrentemente
Dormir poco tiene un efecto muy negativo sobre tu cerebro a pesar de que ni lo notes. Esa es la tesis que defiende Nuria Roure, una psicológa experta en sueño que ha hablado acerca del impacto de descansar poco de forma recurrente.
Según explica la psicóloga, está demostrado que dormir menos de 6 horas con regularidad no solo genera una lógica sensación de cansancio en la persona, también reduce su capacidad cognitiva en hasta un 30%.
Lo más curioso de lo que explica Nuria es que las personas que sufren esta pérdida cognitiva no son conscientes de ello. Sin embargo, su cerebro pierde capacidad creativa, de concentración y da más pie a que se tomen decisiones impulsivas en lugar de bien meditadas.
Además de estos efectos más obvios, la experta señala que otros impactos que puede tener la falta de sueño acumulado se encuentran en fallos de memoria, una peor regulación emocional y en general una peor salud física.
En tal sentido, la falta de sueño está relacionada con un aumento en el riesgo de padecer enfermedades como diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares y un mayor deterioro mental. Es decir, descansar mal no supone solo que te vayas a encontrar más cansado.
La idea que defiende Roure es bien clara: de igual forma que nos preocupamos en nuestro día a día por cosas como hacer ejercicio o cuidar la alimentación, también deberíamos asegurarnos de que nuestro cerebro recibe el descanso que merece.
Como bien explica la psicóloga, es solo durante el sueño que nuestro cerebro tiene la capacidad de 'repararse'. Por ello, mantener horarios saludables de sueño y evitar cosas como la cafeína o la pantalla antes de dormir son clave en busca de ese descanso adecuado.
En definitiva, Nuria Roure deja una idea muy clara: dormir bien no es un lujo ni una recomendación secundaria. Es una necesidad básica para que el cerebro pueda rendir como debe. Y aunque muchas veces no lo notes, la falta de descanso acaba pasándole factura a tu cabeza.
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