Nuria Roure, experta en sueño: "Dormir cuatro horas equivale a unas seis cervezas"

Dormir es una necesidad biológica esencial para el bienestar físico y mental. A lo largo de la noche, nuestro cuerpo realiza procesos fundamentales para el mantenimiento de la salud, como la regeneración celular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la consolidación de la memoria. La importancia del sueño va más allá de la sensación de descanso: es crucial para el buen funcionamiento del cerebro, el corazón, el metabolismo y hasta el sistema endocrino.

Cuando no dormimos lo suficiente, no solo se reduce nuestra capacidad de concentración, sino que aumentan los riesgos de padecer enfermedades crónicas, trastornos emocionales y problemas de memoria. En una reciente entrevista, la psicóloga y experta en sueño, Nuria Roure, lanzó una advertencia contundente sobre los graves efectos de la privación del sueño. Según Roure, dormir solo cuatro horas por noche puede tener consecuencias tan perjudiciales como el consumo elevado de alcohol.

Una comparación graciosa, pero real

Su comparación entre la falta de sueño y el consumo de alcohol es alarmante: las personas que han estado despiertas durante más de 20 horas presentan un nivel de atención y concentración similar al de alguien que ha bebido varias cervezas. Este dato resalta la peligrosidad de la falta de descanso y sus implicaciones en nuestra capacidad cognitiva y nuestra salud en general. "as personas que han pasado más de 20 horas despiertas presentan un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas seis cervezas", afirma la autora de 'Por fin duermo.

La Sociedad Española del Sueño (SES) respalda esta preocupación, recordando que necesitamos dormir para que nuestros órganos funcionen de manera adecuada y para que se lleven a cabo los procesos de regulación biológica esenciales para nuestro cuerpo. Dormir bien no solo beneficia al cerebro, sino que también tiene un impacto directo sobre el corazón, el metabolismo y el sistema inmunitario. Esta interconexión entre la calidad del sueño y nuestra salud integral subraya lo crucial que es priorizar el descanso en nuestra vida diaria.

Uno de los grupos más vulnerables al déficit de sueño es el de los adolescentes, cuyas necesidades de descanso son más críticas debido a los procesos de desarrollo físico y emocional que atraviesan. Según Roure, los jóvenes deberían dormir entre nueve y diez horas por noche para garantizar un adecuado desarrollo neurológico y emocional. Sin embargo, el horario escolar actual, con clases que comienzan a primeras horas de la mañana, priva a los adolescentes de un sueño reparador. Esta falta de descanso puede tener consecuencias no solo en su bienestar emocional, sino también en su rendimiento académico y en su salud mental.

El incremento del uso de los dispositivos

Un factor adicional que contribuye a la falta de sueño en los adolescentes es el uso excesivo de dispositivos electrónicos, como móviles, ordenadores y consolas. Según el neumólogo Carlos Egea, el uso de pantallas por la noche reduce el tiempo disponible para dormir, ya que por cada hora que un joven pasa frente a un dispositivo, pierde alrededor de 16 minutos de sueño. Esta situación se ha vuelto aún más prevalente en la era digital, donde la tentación de conectarse a internet o jugar en línea puede interferir gravemente en la higiene del sueño.

Las consecuencias de esta falta de sueño se reflejan directamente en el ámbito académico. Egea afirma que muchos jóvenes llegan a la escuela privados de sueño, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico. El déficit de descanso afecta procesos cognitivos vitales, como la consolidación de la memoria, lo que significa que no pueden asimilar o retener adecuadamente la información aprendida durante el día. Esta reducción en el rendimiento escolar puede tener efectos a largo plazo, tanto en el éxito académico como en el bienestar emocional de los estudiantes.