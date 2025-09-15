Nuria Roca comparte su rutina de entrenamiento para mantenerse en forma: "He conseguido un hábito"

Nuria Roca es una de las periodistas más conocidas en televisión. En la actualidad, presenta 'La Roca' todos los sábados y domingos en La Sexta, y también colabora en la tertulia de 'El Hormiguero' todos los jueves.

La presentadora con una extensa trayectoria en televisión, y mantenerse en forma es fundamental para afrontar los retos del día a día. Desde su cuenta de Instagram, Nuria Roca ha compartido su rutina de entrenamiento.

"Parece que por fin (y cruzo los dedos) he conseguido un hábito respecto al deporte... sin presiones ni pretensiones salgo a ANDAR, eso sí, con "mala leche", es decir, a buen ritmo, entre 6 y 7 km/hora", escribía en una publicación.

En ocasiones, comenzar un deporte puede resultar complicado, y caminar es una actividad fácil de realizar y con múltiples beneficios cardiovasculares. "Estoy saliendo 4 días a la semana y normalmente 1 hora... me pongo las zapatillas y salgo a andar, ya está".

Además, Roca destaca que es un ejercicio compatible con otras actividades: "Aprovecho para escuchar la radio, música o hacer llamadas, me entretengo y despejo la mente... no tengo un horario fijo y no me espera nadie así que cuando sé que voy a perder el tiempo en casa salgo...".

En su cuenta de Instagram, también ha posteado la distancia que completa en sus entrenamientos. "Salgo dos o tres días a la semana a andar a buen ritmo unos 10 km", apunta la comunicadora. Un recorrido que aprovecha para "andar, pensar, respirar, pasear, disfrutar... EL CAMPO".

Además de caminar, Roca también completa su rutina deportiva con dos sesiones de pilates a la semana: "Hago dos días de pilates que me vienen muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil".

Finalmente, reconoce que el horario fundamental para mantener su compromiso. "A pilates solo voy a primera hora de la mañana porque si no luego se me complica y siempre tengo una excusa para no ir", confiesa la colaboradora de Atresmedia.