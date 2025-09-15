Salud
Nuria Roca comparte su rutina de entrenamiento para mantenerse en forma: "He conseguido un hábito"
La periodista presenta 'La Roca' en fin de semana y colabora en la tertulia de 'El Hormiguero'
Nuria Roca es una de las periodistas más conocidas en televisión. En la actualidad, presenta 'La Roca' todos los sábados y domingos en La Sexta, y también colabora en la tertulia de 'El Hormiguero' todos los jueves.
La presentadora con una extensa trayectoria en televisión, y mantenerse en forma es fundamental para afrontar los retos del día a día. Desde su cuenta de Instagram, Nuria Roca ha compartido su rutina de entrenamiento.
"Parece que por fin (y cruzo los dedos) he conseguido un hábito respecto al deporte... sin presiones ni pretensiones salgo a ANDAR, eso sí, con "mala leche", es decir, a buen ritmo, entre 6 y 7 km/hora", escribía en una publicación.
En ocasiones, comenzar un deporte puede resultar complicado, y caminar es una actividad fácil de realizar y con múltiples beneficios cardiovasculares. "Estoy saliendo 4 días a la semana y normalmente 1 hora... me pongo las zapatillas y salgo a andar, ya está".
Además, Roca destaca que es un ejercicio compatible con otras actividades: "Aprovecho para escuchar la radio, música o hacer llamadas, me entretengo y despejo la mente... no tengo un horario fijo y no me espera nadie así que cuando sé que voy a perder el tiempo en casa salgo...".
En su cuenta de Instagram, también ha posteado la distancia que completa en sus entrenamientos. "Salgo dos o tres días a la semana a andar a buen ritmo unos 10 km", apunta la comunicadora. Un recorrido que aprovecha para "andar, pensar, respirar, pasear, disfrutar... EL CAMPO".
Además de caminar, Roca también completa su rutina deportiva con dos sesiones de pilates a la semana: "Hago dos días de pilates que me vienen muy bien para estirar el cuerpo y sentirme más ágil".
Finalmente, reconoce que el horario fundamental para mantener su compromiso. "A pilates solo voy a primera hora de la mañana porque si no luego se me complica y siempre tengo una excusa para no ir", confiesa la colaboradora de Atresmedia.
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
- Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado
- Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...