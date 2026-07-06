Nuria Roca (54 años): "Desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, semillas de chía, zumo de naranja natural y fruta fresca"

Nuria Roca (Valencia, 1972) cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. A los 54 años, la presentadora cuenta con la misma energía con la que debutó en televisión en Canal 9, canal autonómico valenciano, antes de fichar por TVE.

Desde entonces, la locutora ha pasado por algunas de las cadenas y emisoras más conocidas de nuestro país. Además, ha compaginado su faceta como colaboradora con la publicación de cinco libros.

En este tiempo, Nuria Roca ha desvelado su rutina diaria para mantenerse en forma y abordar cada proyecto. No se trata de ninguna dieta extrema, al contrario, la clave es la adherencia y la constancia de tener hábitos saludables.

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha explicado en el canal de YouTube de Patricia Pérez que le gusta "desayunar tranquila". En este sentido, disfrutar de la calma de la mañana es una buena forma de comenzar la jornada. En cuanto al desayuno, la comunicadora explica que "normalmente desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, que me da muchísima energía".

Nuria Roca en 'El Hormiguero' / .

Además, la escritora añade unas "semillas de chía" y lo acompaña con "zumo de naranja natural y fruta fresca como frambuesas, fresas y una mandarina". Un desayuno completo que aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y antioxidantes.

Posteriormente, Roca afirma que le gustan mucho "los arándanos, las frambuesas y el kiwi" para comer a media mañana. A continuación, la periodista intenta optar por la verdura para el almuerzo.

Aunque a veces prescinde de la merienda, Nuria Roca suele tomar un té verde o un café cuando llega la tarde. La alimentación es un pilar clave para el bienestar, igual que la actividad física diaria.

Por este motivo, la actriz comparte en redes sociales como compagina e integra el deporte dentro su rutina: "Estoy saliendo 4 días a la semana y normalmente 1 hora... me pongo las zapatillas y salgo a andar, ya está".