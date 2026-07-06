FAMOSOS
Nuria Roca (54 años): "Desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, semillas de chía, zumo de naranja natural y fruta fresca"
La presentadora ha desvelado su rutina diaria para mantenerse en forma y abordar cada proyecto
Nuria Roca (Valencia, 1972) cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. A los 54 años, la presentadora cuenta con la misma energía con la que debutó en televisión en Canal 9, canal autonómico valenciano, antes de fichar por TVE.
Desde entonces, la locutora ha pasado por algunas de las cadenas y emisoras más conocidas de nuestro país. Además, ha compaginado su faceta como colaboradora con la publicación de cinco libros.
En este tiempo, Nuria Roca ha desvelado su rutina diaria para mantenerse en forma y abordar cada proyecto. No se trata de ninguna dieta extrema, al contrario, la clave es la adherencia y la constancia de tener hábitos saludables.
La colaboradora de 'El Hormiguero' ha explicado en el canal de YouTube de Patricia Pérez que le gusta "desayunar tranquila". En este sentido, disfrutar de la calma de la mañana es una buena forma de comenzar la jornada. En cuanto al desayuno, la comunicadora explica que "normalmente desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, que me da muchísima energía".
Además, la escritora añade unas "semillas de chía" y lo acompaña con "zumo de naranja natural y fruta fresca como frambuesas, fresas y una mandarina". Un desayuno completo que aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y antioxidantes.
Posteriormente, Roca afirma que le gustan mucho "los arándanos, las frambuesas y el kiwi" para comer a media mañana. A continuación, la periodista intenta optar por la verdura para el almuerzo.
Aunque a veces prescinde de la merienda, Nuria Roca suele tomar un té verde o un café cuando llega la tarde. La alimentación es un pilar clave para el bienestar, igual que la actividad física diaria.
Por este motivo, la actriz comparte en redes sociales como compagina e integra el deporte dentro su rutina: "Estoy saliendo 4 días a la semana y normalmente 1 hora... me pongo las zapatillas y salgo a andar, ya está".
- Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
- Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
- Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
- Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
- José Elías, empresario: 'La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Este es el mejor municipio para invertir en Catalunya; no hay control de alquileres y hay buenos salarios
- Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro