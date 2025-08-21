Nuria Marín se moja entre David Broncano y Pablo Motos: "Es más mi rollo"

Empieza la cuenta atrás para que empiece de nuevo la rivalidad entre 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, y 'La Revuelta', formato conducido por David Broncano. Ambos programas ya están manos a la obra para empezar a planificar la temporada.

Con la irrupción del programa de Televisión Española, muchas celebridades se han sometido a la popular pregunta de cuál de los dos programas prefieren. La última en hacerlo fue Nuria Martín, expresentadora de 'Socialité'.

La ilerdense compartió su punto de vista en el pódcast 'Zona Rainpod'. La televisiva no dudó en decir que antes iría al programa de Broncano, ya que tiene una relación estrecha con él, tanto a nivel profesional como personal.

La presentadora de televisión empezó diciendo que "me encantaría estar 'La Revuelta' porque siento que hay un espíritu en esa redacción muy parecido al de ‘Socialité’. A mí lo que me atrapa de 'La Revuelta' es que intuyo lo que hay detrás".

"Y veo, me imagino, a un equipo conectadísimo, que habla el mismo idioma y eso no pasa en todas las redacciones", expuso en el pódcast 'Zona Rainpod'.

Aparte, no dudó en postularse como posible invitada a esta segunda entrega de 'La Revuelta': "Si se cae un invitado y necesitan que vaya corriendo y sin maquillar, yo voy en pijama con la bata de estar por casa si hace falta".

Sobre 'El Hormiguero', la ilerdense no tuvo malas palabras: "También iría. Obviamente, me gusta mucho más Broncano porque yo ya le seguía".

El principal motivo por el que le gusta más el formato de la cadena pública es porque "es más mi rollo". No obstante, quiso dejar claro que esto "no significa que le desee lo peor a Pablo Motos".