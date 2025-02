Números rojos: Esta es la conocida marca de ropa que ya ha cerrado 30 tiendas en España y ha despedido a 170 empleados

Benetton atraviesa una dura racha que amenaza con acabar con la legendaria marca de moda, conocida por su lema 'unidos por los colores'. Y es que la firma italiana se ha visto obligada a cerrar más de 400 tiendas en todo el mundo, de las cuales 30 son españolas. Esto quiere decir que 169 empleados de España perderán su puesto de trabajo, todo ello con el objetivo de centrarse en la venta online y digitalización de todas sus operaciones.

Según explica Benetton, van a cerrar aquellas tiendas no rentables y no las que siguen aportando beneficios. Ese esfuerzo económico irá a parar al sector del comercio electrónico, afirmando que el mundo de la moda está cada vez más en las plataformas digitales. Hasta la fecha, Benetton es una de las pocas firmas de moda que no ha apostado por completo por la digitalización de sus servicios.

Italia y España fueron mercados clave de Benetton durante muchos años, sobre todo cuando en el resto del mundo la marca iba perdiendo poder y presencia en los medios de comunicación y en las calles.

Luciano Benetton, uno de los fundadores de la firma italiana, abandonó la empresa en un momento crítico, dejando tras su paso un agujero económico de más de 100 millones de euros del que han sido incapaces de recuperarse por completo. Una auténtica lástima que una empresa tan mítica como Benetton vaya camino de la desaparición total.