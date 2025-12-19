Este es el número de la Lotería de Navidad que tocará, según ChatGPT

¿Nunca has estado tentado en preguntarle a ChatGPT cuál es el número de Lotería de Navidad que va a ser agraciado con el Gordo el próximo 22 de diciembre de 2025? Una cuestión que muchos de vosotros ya habéis realizado, y como habrás comprobado, el resultado no puede ser más predecible: la herramienta no es capaz de predecir el futuro.

Al fin y al cabo, ChatGPT no deja de ser un modelo de inteligencia artificial (LLM) que analiza y genera texto a partir de patrones aprendidos, pero que no tiene acceso a información futura ni a datos secretos sobre el sorteo.

Su funcionamiento se basa en probabilidades lingüísticas, no en probabilidades estadísticas reales ni en la capacidad de anticipar acontecimientos aleatorios como el resultado de la Lotería de Navidad.

Sin embargo, en la búsqueda que hemos realizado desde Sport, hemos encontrado al menos un número: si hubiera que elegir un número simbólico para este año, podría ser el 24125, una combinación que representa el propio día del sorteo (24/12) y el año 2025.

Esta elección, como bien recuerda la propia herramienta, se basa única y exclusivamente en una interpretación creativa y emocional, muy similar a la que hacen muchos jugadores cuando escogen fechas importantes, aniversarios o cifras especiales.

Expertos en estadística recuerdan que todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir premiados, independientemente de si son bajos, altos, capicúas o terminan en cifras "populares".

Aun así, la tradición y la superstición siguen teniendo un peso importante en este sorteo centenario. Y por ello algunos de vosotros todavía recurrís a apps como ChatGPT para tentar a la suerte.

Eso sí, aunque ChatGPT no puede decir qué número tocará, sí refleja una realidad muy española: la ilusión compartida. Porque, más allá del premio, la Lotería de Navidad sigue siendo una excusa perfecta para soñar juntos y empezar el nuevo año con esperanza.