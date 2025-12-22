El número 70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025: ¿dónde ha caído?

El número 70.048 se ha desvelado como segundo premio del Sorteo de Navidad 2025, convirtiéndolo en el foco de atención poco después de comenzar el certamen. El número ha caído en pleno corazón de Madrid, generando una euforia inmediata entre sus compradores.

El segundo premio se va a Madrid

Los niños de San Ildefonso cantaron el 70.048 a las 9:21 horas en el Teatro Real, asignándole el segundo premio dotado con 1.250.000 euros por serie, lo que equivale a 125.000 euros brutos por décimo. Toda la serie se vendió de forma íntegra en la administración número 16 de la calle Barquillo 10, en Madrid, en pleno centro de la capital española.

¿Cuánto dinero se llevarán los afortunados de este décimo comprado en Madrid? Tras la retención fiscal del 20%, cada poseedor de un décimo se llevará unos 108.000 euros netos, un buen regalo navideño, desde luego.

Este segundo premio del Sorteo de Navidad 2025, uno de los más codiciados del sorteo, no se ha dispersado por múltiples localidades como en ediciones pasadas, sino que ha concentrado toda su fortuna en un solo punto de venta. Ha sido el primer premio grande que se ha dado esta mañana.

Si eres uno de los afortunados poseedores del décimo con el número 70.048 (o de alguno de los demás agraciados), verifícalo acudiendo cuanto antes a una entidad bancaria autorizada o a la propia administración para reclamarlo, ya que los pagos comienzan esta misma tarde y se extienden hasta marzo de 2026.

El codiciado premio Gordo del Sorteo de Navidad 2025, otorga 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros brutos por cada décimo. El tercer permio sigue con 500.000 euros por serie (50.000 euros por décimo), dos cuartos premios de 200.000 euros cada uno (20.000 euros al décimo) y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

El segundo premio del Sorteo de Navidad del año pasado, número 40.014, fue uno de los más repartidos de todo el país: Cádiz, Sevilla, Madrid y País Vasco fueron los lugares donde cayó. Este año, la capital se queda con el segundo premio de forma íntegra.