Los nuggets de pollo del súper que aprueban: cuáles merecen la pena y cuáles no

Puede que creas que todos los nuggets de pollo son 'prácticamente lo mismo', pero la realidad es que pueden existir muchas diferencias nutricionales entre unos y otros. Quédate para conocer cuáles son los que deberías comprar si te ves en la necesidad de hacerlo.

Los nuggets de pollo que debes considerar durante la compra

La realidad es que existen muchas variantes de nugget de pollo a día de hoy, pero solo unas pocas destacan por encima del resto. Un claro ejemplo de esto son los nuggets de pollo de Eroski, generalmente considerados como los mejores que se pueden encontrar en el supermercado.

Esos nuggets destacan por contar con una composición de pollo relativamente elevada (42%), además de que cuentan con un valor nutricional más equilibrado que la gran mayoría de nuggets del mercado. Y por si eso fuera poco, suelen presentar una relación calidad-precio atractiva.

De cerca le siguen los Nuggets Crunchy de Fripozo. A pesar de que la composición de pollo es algo más baja que en los nuggets de Eroski (35% en este caso), que cuenten con un precio más bajo que la media suma muchos puntos. Eso sí, hay que tener en cuenta que presentan un alto nivel de sal.

En el tercer escalón entra una recomendación algo alternativa: las Tiras de Pollo La Cocinera. A pesar de que no se trata de nuggets clásicos son realmente similares, y la composición de pollo es muy elevada comparativamente (71%). Son más caras, pero cuentan con menos sal y una calidad general superior.

Dicho esto, es importante considerar que incluso dentro de la selección de 'mejores nuggets de pollo', no dejan de ser un alimento ultraprocesado que por lo general cuenta con altos niveles de grasa y sal. Es decir, difícilmente es un alimento a recomendar por sus beneficios para la salud.

Sabiendo esto, si se da el caso de que comprando nuggets no están disponibles ninguna de las opciones mencionadas, es sumamente necesario mirar información en la etiqueta como porcentaje de pollo, sal y grasas saturadas. Son con diferencia los elementos que distinguen los nuggets más recomendables de aquellos a evitar.

Y tú, ¿sueles consumir nuggets de pollo? Con lo común que es su compra, lo mínimo es saber cuáles son más y menos recomendables. Y sobre todo limitar su consumo: no es un alimento que deba formar parte de una dieta habitual.