Los nuevos 'wedding planner' salen de Tiktok: "Es la mejor forma de organizar"

¿Quién no quiere organizar una boda de la forma más profesional y divertida a la vez? Hoy en día, el diseño de las bodas se está poniendo muy de moda. Es un día especial, en el que se reúnen todos los familiares y amigos y en el que el 'sí quiero' es el principal protagonista.

Pero una boda puede ir más allá, gracias en parte a los 'Wedding planners'. Este organizador de bodas es un profesional que se encarga de planificar y organizar todos los detalles de una boda, desde la selección del lugar hasta la coordinación del día del evento. Su principal función es ayudar a la pareja a realizar su sueño de boda sin estrés, delegando la responsabilidad de la organización en un experto.

Hoy en día, la generación que se está abriendo paso a este tipo de eventos es la 'Z', la veinteañera. Cada vez hay más 'tiktokers' que suben contenido a sus redes sociales para promocionar su marca personal y que ésta sirva para lograr contrataciones. Uno de los ejemplos más claros es el de Elisenda Herrero, que tras terminar la carrera de interiorismo, a sus 25 años, se dedica a organizar bodas y a contar ideas en Tiktok.

"Quería dedicarme a algo artístico, pero no solo a eso", afirma. Elisenda hizo el máster de protocolo y organización de eventos, y, tras un año de prácticas con una 'Wedding planner' reconocida y más de 20 bodas organizadas, empezó a crear su propia marca: "Tuve claro que quería enfocarme en el mundo de las bodas porque era como una mezcla entre decorar un espacio y hacer una ambientación con esta parte romántica que tengo", afirma. "También porque soy muy ordenada y me encanta organizar", añade.

Nuevas prioridades... y jóvenes emprendedores

Según estadísticas oficiales, el 60% de las parejas piensa en incluir a un organizador de bodas dentro de su presupuesto para la fiesta, y la generación Z es uno de los grupos que más se interesa por esta opción. Muchos de los jóvenes que ahora se dedican a planear bodas tienen formación en áreas como diseño, comunicación u organización de eventos. “La empresa de bodas con la que colaboré no me permitía utilizar su contenido ni sus imágenes. No tenía recursos para comenzar, así que comencé apareciendo en vídeo y compartiendo consejos en TikTok. Así fueron mis primeras bodas”, dice Eli.

También es el caso de Jordi Tomàs y Claudia Lambies, de 26 años y fundadoras de 'Emocions de Blanc'. Ambos son dos jóvenes establecidos en la Cerdanya que gracias a su empresa, asesoran y ponen toda su alma en el proceso de organizar y dar vida a una celebración que recordaremos siempre. "Nos esforzamos mucho por adentrarnos en la historia de la pareja. Cuanto más la conocemos, más capaces somos de plasmar su esencia", afirman.

Jordi es periodista y ella publicista y relaciones públicas, con formación específica en organización de eventos y en Wedding. Tras mudarse a los Pirineos encontraron que en la zona había mucho campo para correr. "Queríamos demostrar que casarse en invierno, rodeados de nieve, también podía ser posible", explican.