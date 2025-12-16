Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consumo

Los nuevos precios de todo el tabaco a partir de 2026 tras la subida oficializada por el BOE

Los cambios han sido propuestos por los propios operadores de las marcas de tabaco

Estos son los nuevos precios de la cajetilla de tabaco.

Estos son los nuevos precios de la cajetilla de tabaco. / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Claudio Torres

El pasado 6 de diciembre entraron en vigor unos cambios promovidos por fabricantes e importadores y validados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos que afectaba al mercado de tabaco y el precio de una extensa lista de marcas de cigarrillos, cigarros y picaduras de pipa.

Se trata de un ajuste más después de varios seguidos en el que los precios se van adaptando tanto a las exigencias tributarias como a las estrategias de las propias compañías de tabaco.

Por ello, a partir de 2026 los precios en numerosas marcas serán más elevados, siendo incrementos bastante significativos. A continuación se encuentra la lista completa de marcas tabaqueras y sus nuvos precios por cajetilla o unidad.

Cigarrillos

  • Chesterfield Blue Duro: 6,10 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Label (20): 5,00 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Label 23: 5,60 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Label Largo (20): 5,10 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Original 100’s (20): 5,90 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Original 25’s (25): 6,80 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Original Blando: 6,00 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Original Duro: 6,10 euros/cajetilla.
  • L&M Blue Blando: 5,75 euros/cajetilla.
  • L&M Blue Label Duro: 5,85 euros/cajetilla.
  • L&M First Cut: 5,55 euros/cajetilla.
  • L&M First Cut 100’s: 5,25 euros/cajetilla.
  • Marlboro Crafted 100s Box 20: 5,25 euros/cajetilla.
  • Marlboro Crafted 23: 5,75 euros/cajetilla.
  • Marlboro Crafted 35: 8,70 euros/cajetilla.
  • Marlboro Crafted Arctic (20): 5,50 euros/cajetilla.
  • Marlboro Crafted KSB (20): 5,10 euros/cajetilla.
  • Marlboro Gold 100’S: 6,00 euros/cajetilla.
  • Marlboro Gold Duro: 6,25 euros/cajetilla.
  • Marlboro Pocket Pack (Corto): 6,00 euros/cajetilla.
  • Marlboro Red 100’S: 6,00 euros/cajetilla.
  • Marlboro Red 40s: 11,70 euros/cajetilla.
  • Marlboro Red Blando: 6,25 euros/cajetilla.
  • Marlboro Red Duro: 6,25 euros/cajetilla.
  • Marlboro Red KS 22: 6,70 euros/cajetilla.
  • Marlboro Touch Azul: 6,00 euros/cajetilla.
  • Philip Morris Filter King: 6,10 euros/cajetilla.
  • Philip Morris Filter Kings Largo (20): 5,90 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

  • Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (10): 29,90 euros/unidad.
  • Eladio Díaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20): 8,95 euros/unidad.
  • Eladio Díaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20): 10,95 euros/unidad.
  • Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (3): 29,90 euros/unidad.
  • Eladio Díaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20): 9,95 euros/unidad.

Cigarros y cigarritos (envases especiales)

  • JG Tradición Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100): 3.000 euros/envase.

Picaduras de pipa

  • Hookain Pumpgun Spy (50 g): 3,60 euros/unidad.
  • Hookain Pumpgun Spy (200 g): 12,50 euros/unidad.

Cigarrillos

  • Chesterfield Label (20): 3,00 euros/cajetilla.
  • Chesterfield Original Duro: 4,25 euros/cajetilla.
  • L&M Blue Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.
  • L&M Red Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.
  • Marlboro Crafted KSB (20): 3,50 euros/cajetilla.
  • Marlboro Gold Duro: 4,40 euros/cajetilla.
  • Marlboro Red Blando: 4,40 euros/cajetilla.
  • Marlboro Red Duro: 4,40 euros/cajetilla.

Picaduras de pipa

  • Hookain Pumpgun Spy (200 g): 12,50 euros/unidad.
  • Hookain Pumpgun Spy (50 g): 3,60 euros/unidad.

Los nuevos precios del tabajo en 2026 supondrán un impacto importante en el bolsillo de los consumidores, y una mayor notoriedad en la diferencia de precios entre marcas premium y económicas.

