Consumo
Los nuevos precios de todo el tabaco a partir de 2026 tras la subida oficializada por el BOE
Los cambios han sido propuestos por los propios operadores de las marcas de tabaco
El pasado 6 de diciembre entraron en vigor unos cambios promovidos por fabricantes e importadores y validados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos que afectaba al mercado de tabaco y el precio de una extensa lista de marcas de cigarrillos, cigarros y picaduras de pipa.
Se trata de un ajuste más después de varios seguidos en el que los precios se van adaptando tanto a las exigencias tributarias como a las estrategias de las propias compañías de tabaco.
Por ello, a partir de 2026 los precios en numerosas marcas serán más elevados, siendo incrementos bastante significativos. A continuación se encuentra la lista completa de marcas tabaqueras y sus nuvos precios por cajetilla o unidad.
Cigarrillos
- Chesterfield Blue Duro: 6,10 euros/cajetilla.
- Chesterfield Label (20): 5,00 euros/cajetilla.
- Chesterfield Label 23: 5,60 euros/cajetilla.
- Chesterfield Label Largo (20): 5,10 euros/cajetilla.
- Chesterfield Original 100’s (20): 5,90 euros/cajetilla.
- Chesterfield Original 25’s (25): 6,80 euros/cajetilla.
- Chesterfield Original Blando: 6,00 euros/cajetilla.
- Chesterfield Original Duro: 6,10 euros/cajetilla.
- L&M Blue Blando: 5,75 euros/cajetilla.
- L&M Blue Label Duro: 5,85 euros/cajetilla.
- L&M First Cut: 5,55 euros/cajetilla.
- L&M First Cut 100’s: 5,25 euros/cajetilla.
- Marlboro Crafted 100s Box 20: 5,25 euros/cajetilla.
- Marlboro Crafted 23: 5,75 euros/cajetilla.
- Marlboro Crafted 35: 8,70 euros/cajetilla.
- Marlboro Crafted Arctic (20): 5,50 euros/cajetilla.
- Marlboro Crafted KSB (20): 5,10 euros/cajetilla.
- Marlboro Gold 100’S: 6,00 euros/cajetilla.
- Marlboro Gold Duro: 6,25 euros/cajetilla.
- Marlboro Pocket Pack (Corto): 6,00 euros/cajetilla.
- Marlboro Red 100’S: 6,00 euros/cajetilla.
- Marlboro Red 40s: 11,70 euros/cajetilla.
- Marlboro Red Blando: 6,25 euros/cajetilla.
- Marlboro Red Duro: 6,25 euros/cajetilla.
- Marlboro Red KS 22: 6,70 euros/cajetilla.
- Marlboro Touch Azul: 6,00 euros/cajetilla.
- Philip Morris Filter King: 6,10 euros/cajetilla.
- Philip Morris Filter Kings Largo (20): 5,90 euros/cajetilla.
Cigarros y cigarritos
- Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (10): 29,90 euros/unidad.
- Eladio Díaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20): 8,95 euros/unidad.
- Eladio Díaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20): 10,95 euros/unidad.
- Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (3): 29,90 euros/unidad.
- Eladio Díaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20): 9,95 euros/unidad.
Cigarros y cigarritos (envases especiales)
- JG Tradición Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100): 3.000 euros/envase.
Picaduras de pipa
- Hookain Pumpgun Spy (50 g): 3,60 euros/unidad.
- Hookain Pumpgun Spy (200 g): 12,50 euros/unidad.
Los nuevos precios del tabajo en 2026 supondrán un impacto importante en el bolsillo de los consumidores, y una mayor notoriedad en la diferencia de precios entre marcas premium y económicas.
