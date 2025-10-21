Nuevos permisos por defunción de un familiar: El Gobierno amplía los dos días de receso actuales

El Gobierno español ha decidido ampliar los permisos por defunción de un familiar que hasta el momento eran de dos días como norma general y de cuatro, en el caso de que implicara un desplazamiento de localidad, para los familiares de primer y segundo grado de consanguineidad.

La medida se aplica tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de tener mayor sensibilidad con la salud mental de las personas que acaban de perder un ser querido, según comentaba la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie", apuntaba a Europa Press.

En este sentido, también aseguraba que "trabajar menos es clave para mejorar la productividad y la salud mental de los trabajadores" y defendía que los familiares que faltan a su puesto de faena por enterrar a alguien próximo "no es un absentista".

La medida llega con le objetivo de encontrar el equilibrio entre la productividad laboral y el bienestar emocional de los trabajadores, un aspecto que en el pasado no se tenía tan en cuenta y que con el paso de los años ha ido ganando en importancia en nuestra sociedad.

Ampliación de los permisos por defunción de un familiar cercano

De esta manera, con la nueva legislación en marcha, las personas que sufran pérdidas cercanas tendrán 10 días hábiles de permiso, en el caso de la muerte de padres, abuelos, hijos o nietos, a diferencia de los dos existentes hasta ahora.

Otra novedad es que estos días podrán hacerse de forma unitaria o bien fraccionadamente durante las siguientes cuatro semanas al fallecimiento del familiar.

Los dos días se mantienen en caso de los familiares más lejanos, como los suegros, cuñados y yernos, aunque RTVE avanzaba que el Gobierno espera establecer una mejor definición del significado de 'grado de consanguinidad' y afinidad aplicable.

Permisos para cuidados paliativos

Una nueva modalidad de permisos que se incluyen en la reforma del Estatuto de los Trabajadores son los aplicables por cuidados paliativos de familiares cercanos, que podrían ser de hasta 15 días retribuídos. En este caso, será aplicable a cónyuges, parejas de hecho o familiares de hasta segundo grado.

Además, este podrá dividirse en dos períodos con la presentación de un informe médico que confirme que la persona en cuestión necesita dichos cuidados especiales y se podrá aplicar en los tres meses posteriores a su confirmación.

Finalmente, el Gobierno estudia la inclusión de un día extra para las personas que deban acompañar a una persona al proceso de eutanasia.