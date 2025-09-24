Los nuevos auriculares inalámbricos de Bowers & Wilkins que cambiarán tu forma de escuchar música

Bowers & Wilkins, la prestigiosa firma británica de sonido, presenta los nuevos Px8 S2, sus auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido que elevan aún más el listón de la excelencia acústica.

La marca refuerza su posición en el segmento premium con su nuevo lanzamiento, una evolución de sus icónicos modelos Px7 S3 y Px8. Estos auriculares elevan el ADN de la marca a un nivel superior, combinando rendimiento, confort y estilo en un diseño más estilizado y pensado para largas sesiones de escucha, acompañado de una funda de transporte más compacta y práctica.

Como corresponde a un producto insignia, los Px8 S2 destacan por su cuidada estética con piel Nappa de gran suavidad y un mecanismo de brazos de aluminio que equilibra ligereza y solidez, además de un elegante detalle de cable expuesto. Están disponibles en dos acabados sofisticados —Onyx Black y Warm Stone— y cuentan con componentes reemplazables, como almohadillas y diadema, a través de servicio técnico autorizado, garantizando durabilidad y una experiencia de uso impecable.

El nuevo estándar de referencia en auriculares inalámbricos

Los nuevos Bowers & Wilkins Px8 S2 representan el máximo nivel de sonido jamás alcanzado por la marca, con transductores Carbon Cone de 40 mm que garantizan una escucha transformadora: claridad excepcional, distorsión ultrabaja y una dinámica natural y potente. Su diseño interno ha sido completamente rediseñado, orientando cada transductor de forma precisa hacia el oído para mejorar la imagen estéreo y la amplitud, además de incorporar amplificadores dedicados que aportan mayor escala y control en la reproducción.

En el apartado tecnológico, los Px8 S2 integran lo último en conectividad inalámbrica con aptX™ Adaptive 24/96 y aptX™ Lossless, ideales para servicios de streaming en alta resolución como TIDAL, Qobuz o Amazon Music. También ofrecen versatilidad gracias a sus conexiones analógica por minijack de 3,5 mm y digital directa por USB-C compatible con audio de alta resolución, lo que los convierte en una opción perfecta tanto para ordenadores como para dispositivos móviles, incluyendo los nuevos iPhone. Ambos cables vienen incluidos en la funda de transporte.

Aíslate del mundo

Los Bowers & Wilkins Px8 S2 incorporan la cancelación activa de ruido más avanzada de la marca, diseñada para eliminar el ruido externo sin sacrificar la calidad sonora. Ocho micrófonos estratégicamente distribuidos permiten medir el rendimiento de los transductores, monitorizar el ambiente y garantizar llamadas claras y nítidas.

Gracias a su posición optimizada y a la tecnología de procesamiento de voz ADI Pure Voice, ofrecen una experiencia impecable incluso en entornos ruidosos, combinando reducción eficaz del ruido con una claridad de voz sobresaliente en todo momento.

Funciones mejoradas

Con hasta 30 horas de autonomía con la cancelación activa de ruido activada, los Px8 S2 ofrecen energía más que suficiente para acompañarte durante todo el día… y más. Además, gracias a su sistema de carga rápida, una recarga de solo 15 minutos proporciona hasta siete horas adicionales de reproducción.

Además, se gestionan fácilmente desde la app Music, que permite controlar modos de sonido, nivel de batería y personalizar el botón “Quick Action”. La aplicación también incluye un ecualizador de cinco bandas con posibilidad de guardar ajustes personalizados, así como el modo True Sound, que aplica la curva sonora diseñada por el equipo acústico de Bowers & Wilkins para una experiencia más auténtica.

Controles intuitivos y diseño preparado para el futuro

Los Px8 S2 cuentan con controles físicos renovados en cada auricular, que permiten gestionar fácilmente volumen, reproducción y modos de cancelación de ruido, además de un botón Quick Action configurable para alternar entre funciones o activar el asistente de voz. Su diseño más intuitivo garantiza comodidad en el uso diario sin depender de la app.

Pensados para el futuro, recibirán actualizaciones inalámbricas que añadirán soporte para audio espacial y Bluetooth LE Audio con Auracast™, ampliando su conectividad.

Giles Pocock, vicepresidente de Brand Marketing en Bowers & Wilkins, comenta sobre el lanzamiento: "Estamos muy orgullosos de presentar los Px8 S2, los mejores auriculares que hemos creado hasta ahora. Cuando lanzamos los Px8 en 2022, establecimos un nuevo estándar en rendimiento inalámbrico. Con los Px8 S2 damos un paso más allá, redefiniendo las expectativas en sonido, diseño y artesanía. Nuestro objetivo siempre ha sido acercar al oyente lo máximo posible a la interpretación del artista, y este modelo representa esa visión en su máxima expresión".

Características principales

Transductores Carbon Cone con amplificador dedicado para auriculares.

Compatibilidad con aptX Adaptive 24/96 y aptX Lossless.

Tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) con sistema de ocho micrófonos.

Configuración y control a través de la app Music de Bowers & Wilkins.

Hasta 30 horas de autonomía con una sola carga y carga rápida de 15 minutos para siete horas adicionales de uso.

Actualización para audio espacial disponible próximamente, seguida de LE Audio.

Disponible en los acabados Onyx Black y Warm Stone.

Los nuevos Px8 S2 están disponibles a partir de este 24 de septiembre en bowerswilkins.com y en distribuidores seleccionados, con un precio recomendado de 729 euros.