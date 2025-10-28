Nuevo tirón de orejas a Pedro Sánchez: el Tribunal de Justicia Europeo le obliga a cambiar una ayuda a los pensionistas por considerarla discriminatoria hacia los hombres

El debate sobre la equidad en las pensiones en España vuelve a escena tras un nuevo tirón de orejas desde Bruselas. La Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han insistido en que el actual complemento para reducir la brecha de género mantiene un trato injusto hacia los hombres, una señal de que la reforma acometida hace apenas unos años no ha logrado eliminar el problema.

Este complemento nació con la finalidad de compensar a quienes han visto afectada su carrera profesional por el nacimiento o la crianza de los hijos. En 2025 el extra asciende a 35,90 euros al mes por cada hijo, con un tope de cuatro, lo que puede elevar la pensión hasta 143,60 euros mensuales adicionales y superar los 2.000 euros al año. Sin embargo, el reparto actual deja a los hombres en una clara posición de desventaja, según el alto tribunal europeo.

Europa vuelve a señalar al complemento por brecha de género: el Gobierno prepara cambios

Los datos reflejan esa desigualdad: en septiembre se abonó a más de 1,1 millones de pensionistas y cerca del 85% de las personas beneficiarias son mujeres, con un importe medio de 75,2 euros mensuales. La normativa prioriza en la práctica a quien percibe la pensión más baja, algo habitual en las carreras laborales de las mujeres, pero que Europa interpreta como un filtro discriminatorio.

Tras esta segunda advertencia, el Gobierno ha elaborado un borrador que presentará a sindicatos y organizaciones empresariales para rediseñar el sistema. El objetivo principal es que el derecho al complemento ya no dependa del nivel de la pensión, sino de demostrar que la maternidad o paternidad provocó un perjuicio profesional.

La propuesta plantea que solo uno de los progenitores pueda recibir el plus y que se adjudique en la pensión cuya carrera profesional haya resultado realmente afectada, sin tener en cuenta quién gana más o menos. La regla de solicitud será directa: quien demuestre el daño y lo pida primero, lo cobra.

El plus por hijos se redefine

El Ministerio de Inclusión propone tres vías alternativas para acreditar ese perjuicio. Bastará con cumplir una: haber estado más de tres meses sin cotizar en los meses próximos al nacimiento o adopción; haber visto disminuir las cotizaciones al menos un 10% tras la llegada del hijo; o tener pocos días cotizados antes del nacimiento. Estas condiciones buscan un criterio objetivo y verificable.

El sistema también prevé un mecanismo de revisión. Si tiempo después la otra persona progenitora también solicita el complemento y demuestra que su situación se ajusta mejor a los requisitos, el extra se transferirá a quien tenga la pensión más baja. Se introduce así un proceso dinámico, donde la acreditación será clave para recibir el beneficio.

El borrador iniciará ahora el recorrido en la mesa de diálogo social. Nada es definitivo hasta que Gobierno, patronal y sindicatos acuerden la versión final. La meta es cerrar de manera efectiva la brecha de género sin generar nuevas discriminaciones, atendiendo a las exigencias europeas y asegurando que la protección llegue a quien realmente ha sacrificado su trayectoria profesional por la crianza.