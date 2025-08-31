Así es el nuevo tipo de pareja: ¿Qué son las relaciones TIL?

El mundo de las relaciones sentimentales y las parejas ha evolucionado una barbaridad en las últimas décadas. Si bien hace muchos años la inmensa mayoría consistía en una relación que buscaba rápidamente irse a vivir juntos, casarse y tener hijos, ahora hay muchos tipos de relaciones para todos los gustos y colores. Y se está popularizando un nuevo tipo de relación llamada TIL. Pero ¿qué es y en qué consiste? Os lo explicamos a continuación.

TIL es la abreviación de "Together in Live" (juntos en vida, según su traducción). Y consiste en ser una pareja y mantener una relación convencional, con la diferencia de que no buscan la convivencia, sino mantener sus hogares separados mientras que sí que están construyendo una vida en común.

Según recientes estudios, casi 3 de cada 4 españoles que están en pareja y tienen entre 35 y 64 años viven con su pareja, mientras que un 8% optan por el modelo TIL, es decir, por tener pareja pero no querer convivir.

El principal motivo por el que se lleva a la práctica este modelo es por una mayor valoración de la autonomía individual y la intimidad personal. Aunque hace años podía parecer una excepción, esto hace que, para esas parejas, este sea el secreto de su estabilidad y de tener una relación más sana y satisfactoria.

Con esto se consigue que estas parejas puedan organizar su propia vida en su hogar y hacer uso libre del mismo, dejando a un lado los múltiples problemas que puede desembocar la convivencia, tales como el reparto de tareas domésticas o manías concretas de alguno de ambos.

Eso sí, los psicólogos advierten que este modelo requiere de una planificación más precisa de las quedadas y un mayor esfuerzo para mantener la conexión.