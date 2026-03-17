Así es el nuevo Tierra Brava en el Ninot: brasas, arroces y tapas en uno de los locales con más personalidad del Eixample

Tierra Brava abre una nueva etapa en el corazón del Mercado del Ninot y lo hace con un cambio de concepto que apunta directamente a una forma de comer más libre, más social y mucho más conectada con el producto. El restaurante del grupo Somos Esencia, conocido en Barcelona por su defensa de la cocina mediterránea y la tradición local, apuesta ahora por una experiencia más informal, en la que la barra gana peso, el picoteo marca el ritmo y la mesa se convierte en un espacio para compartir sin rigideces.

La transformación no es solo estética. La nueva carta redefine el papel de Tierra Brava dentro del mercado y lo acerca todavía más a ese espíritu de cocina cercana, espontánea y con carácter que busca el público barcelonés. Aquí la experiencia arranca de pie, alrededor de la barra, con bocados rápidos y apetecibles, y continúa después en sala, entre platillos, arroces y platos a la brasa que mantienen el sello de la casa.

Entre los primeros hits de esta renovada propuesta aparecen la gilda de boquerón y anchoa, la ensaladilla rusa de pollo al ast, el mini croissant de steak tartar o la croqueta de chuletón, cuatro pases pensados para abrir boca y confirmar hacia dónde mira el nuevo concepto.

Algunos de los platos que ofrece el renovado Tierra Brava / ROC

A partir de ahí, la carta gana profundidad con platos como el canelón rustido con trompetas de la muerte, las zamburiñas a la brasa con salsa thai o el brioche de rabo de toro con mayonesa trufada, recetas que combinan guiños reconocibles con un punto contemporáneo.

La brasa, una de las señas de identidad del local, mantiene un papel central. Lo hace con propuestas como la calabaza a la brasa con hummus de garbanzo, la berenjena a la brasa con sobrasada, parmesano y miel o la flor de alcachofa con butifarra de perol, yema y foie, seguramente uno de los platos con más gancho de la nueva etapa.

Así es la barra del Tierra Brava / ROC

Para quienes buscan algo más contundente, Tierra Brava conserva registros más sólidos con los rigatonis trufados, la burger madurada con salsa secreta y el entrecote con salsa Café París y patatas fritas. Y, por supuesto, siguen presentes los arroces, uno de los grandes argumentos del restaurante, con opciones como el arroz del "señoret", el arroz de butifarra de perol con setas o el arroz de verduras.

El nuevo rumbo también se nota en el espacio. Dos salones, una gran barra central y terraza dibujan diferentes ambientes dentro del mercado y consolidan a Tierra Brava como uno de los puntos de encuentro con más personalidad del Eixample.

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La mezcla de producto, coctelería de autor, buena música y una puesta en escena más desenfadada refuerza una idea clara: comer bien, compartir mejor y disfrutar sin protocolos. En esa apuesta, Tierra Brava no pierde su esencia; simplemente la acerca más al pulso real de Barcelona.