El nuevo supermercado que arrasa en Barcelona: tortillas por menos de 1 euro y pizzas a 3

Una de las cadenas de supermercados más exitosas de España, Sqrups, ha abierto su primer local en Barcelona, y lo ha hecho desatando la locura al ofrecer algunos productos con precios realmente bajos, con descuentos de hasta el 80%. ¿Dónde se encuentra y cuáles son sus mejores ofertas?

Los precios del nuevo local de Sqrups

Este nuevo local de Sqrups se sitúa en el Eixample, en la calle Comte Borrell número 22. En él podemos echar un buen vistazo a lo que mejor se da en esta cadena: adquirir excedentes de stock y artículos descatalogados de grandes marcas, junto a productos que tienen defectos de embalaje, para darles una segunda oportunidad a precios más bajos.

Sqrups se fundó en Madrid en 2014 y ya cuenta con más de 100 tiendas en toda España, incluyendo esta primera abierta en Barcelona. Promueve un tipo de consumo más económico y sostenible, un tipo de supermercado que está encontrando su hueco con otros grandes referentes.

En Sqrups podemos encontrar desde alimentos y bebidas hasta dulces o incluso material escolar; todo es bienvenido con tal de cumplir esa manera de trabajar que permite ofrecer productos por muy bajo coste. Además, esto también permite que la rotación de artículos sea permanente: nunca sabes qué puedes encontrarte.

Algunos de los productos que actualmente están arrasando en este primer local de Sqrups en Barcelona son las tortillas por 0,99 euros y las pizzas por 2,99 euros, permitiendo a los compradores adquirir buenos productos por un precio mucho más bajo que el que encontramos en otros supermercados.

Pero no son los únicos, ya que ahora mismo cuentan con multitud de productos que pueden llegar al 80% de descuento en algunos casos. Como decimos, son artículos completamente válidos, no tienen ningún problema, pero pertenecen a excedentes de stock o que cuentan con algún error de embalaje.