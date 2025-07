El nuevo superdeportivo de Fernando Alonso está generando controversia: "Quizás con este coche gané algo"

El legado de Fernando Alonso en la Fórmula 1 es inmenso. El piloto asturiano ha logrado un total de 32 victorias a lo largo de su carrera, consiguiendo levantar dos Campeonatos del Mundo, ambos con Renault en 2005 y 2006. Después de casi 20 años, el piloto sigue compitiendo al máximo nivel, pero en Aston Martin.

El asturiano llegó a la escudería británica con la ilusión por las nubes, y los seguidores más fieles se movilizaron con el fenómeno de la 33, una tendencia viral con el deseo de que Alonso gane su 33ª carrera, aunque aún no lo ha logrado.

El inicio de esta temporada está siendo decepcionante, ya que en las primeras ocho carreras Fernando Alonso no consiguió sumar ningún punto. Un inicio para olvidar, pero en las últimas tres ha vuelto a ver la luz: dos puntos en España, seis en Canadá y seis en Austria.

Con la mente puesta en el Gran Premio de Bretaña, el asturiano decidió descansar varios días en Mónaco junto con su pareja, Melissa Jiménez, periodista deportiva. Gracias a las redes sociales, se le ha podido ver con ella por el Casino de Montecarlo.

No obstante, lo más sorprendente es con el vehículo que ha aparecido: un Aston Martin Valiant. Únicamente existen 38 unidades de este modelo, y uno lo tiene en su propiedad, ya que lo diseñó él mismo.

Se trata de un superdeportivo de edición limitada que guarda varias similitudes con el modelo Valout. Por otro lado, el precio está valorado en más 2,3 millones de euros. Aparte, el coche tiene un motor V12 biturbo de 5.2 litros y cuenta con una potencia de 745 CV.

El vídeo no ha pasado desapercibido por redes sociales. Un usuario expone que este diseño no está bien compensado: "No puedo con el diseño del Valiant quizás con el paso de los años sepa apreciarlo...pero es que lo veo descompensado totalmente".

Otros han tirado de ironía: "Quizás con este coche gané algo porque los otros son una..." o "No gana una carrera ni de casualidad".