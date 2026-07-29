Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams

No ha sido una temporada nada fácil para Nico Williams. El futbolista del Athletic Club de Bilbao ha sufrido varias lesiones que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Aun así, fue convocado por la selección española para disputar el Mundial, a pesar de que no estaba en un buen momento de forma. Durante el torneo volvió a lesionarse, aunque pudo disputar la final ante Argentina, donde resultó decisivo para conquistar la Copa del Mundo.

Actualmente, el futbolista del Athletic Club de Bilbao está disfrutando de sus merecidas vacaciones en Marbella, según ha podido saber el programa 'De lunes a Viernes', que ha captado al futbolista a bordo de un yate, rodeado de varias amigas y disfrutando de su tiempo libre.

La que no estaba a bordo era su novia, Ainhi García, quien ha dejado de seguir al futbolista en Instagram justo cuando se publicaban las imágenes de él con otras amigas. Aunque ella estuvo a su lado durante el Mundial y todo parecía indicar que la relación, tras dos años juntos, iba viento en popa, ambos habrían decidido poner fin a su historia de amor.

El periodista Javi Hoyos confirmó la noticia a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 2,3 millones de seguidores.

Ainhi García y Nico Williams / SPORT

El presentador de 'D Corazón' habló con el entorno muy cercano de ambos: "He podido hablar con gente muy cercana a la pareja que me comentan que han roto de buenas formas".

Al instante, el creador de contenido quiso dejar claro que "no ha habido infidelidades, no ha habido terceras personas, me aseguran que han terminado bien, pero que simplemente se acabó el amor".

Ainhi García, en el Mundial / Instagram

"Me recalcan eso, que se tienen mucho cariño y que no ha habido nada extraño, ni infidelidades, ni terceras personas, ni nada de eso. Pero esta historia, pues parece que se ha acabado. La vida siempre da mil vueltas, pero por el momento están solteros ambos", concluyó.

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Por ahora, ni el jugador del Athletic Club ni Ainhi García se han pronunciado sobre la ruptura. Una noticia que ha pillado a sus seguidores completamente por sorpresa, pues en el Mundial se les veía muy bien.