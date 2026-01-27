Nuevo revés para Aitana, en un momento profesional intenso antes de la gira

Aitana atraviesa una etapa muy significativa a nivel personal, aunque también intensa en lo profesional debido a los preparativos de su gira mundial Cuarto Azul, programada para el mes de marzo. La artista busca consolidar el éxito de su último álbum en más de 15 ciudades de España durante 2026, en un calendario que incluye paradas en Roquetas de Mar, Murcia, Valencia, Sevilla, Barcelona, Albacete, Palma de Mallorca, Málaga, Avilés, Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz, Bilbao y La Coruña.

El lanzamiento fue todo un éxito. Cuarto azul acumuló 7,5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas (4,9 millones solo en España), convirtiéndose en el sexto debut nacional más fuerte en la historia de Spotify España y en el mejor lanzamiento de su carrera. Sobre todo, con la canción de 'Superestrella', que tuvo un 'boom' en Tiktok.

El disco cuenta con colaboraciones de artistas internacionales como Myke Towers, Danny Ocean, Kenia Os y Jay Wheeler, lo que subraya la proyección global que la cantante busca consolidar con esta gira. Tras el lanzamiento, Aitana pretende llevar su música a escenarios cada vez más grandes, combinando repertorio clásico y nuevos éxitos.

Nuria Carreras, su nueva mano derecha

Sin embargo, la cantante ha tenido que afrontar un cambio importante en su equipo: la salida de Valle, su asistente personal y mano derecha, quien decidió emprender nuevos proyectos profesionales. Valle no solo era un apoyo fundamental en el ámbito laboral, sino también una amiga cercana, conocida por sus seguidores como una figura discreta pero clave en la carrera de Aitana.

Para cubrir esta vacante, Aitana ha incorporado a Nuria Carreras como nueva asistente personal. Nuria cuenta con experiencia apoyando a figuras internacionales, incluyendo a Ana de Armas en producciones cinematográficas de gran escala.

Aitana, centrada en lo suyo

Recientemente, la artista se dejó ver en la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, durante la presentación del avión de Air Europa con su nombre. Aunque mostró entusiasmo por el evento, su semblante serio llamó la atención de los seguidores, generando rumores sobre su estado de ánimo, que algunos relacionaron con la salida de Valle o con su miedo a volar, manifestado públicamente en la misma ocasión.

No obstante, nuevas imágenes de Aitana junto a su pareja, Daniel Alonso, conocido como Plex, han calmado parte de las especulaciones. Esto sugiere que, aunque atraviese un periodo de cambios profesionales y organizativos, la cantante mantiene estabilidad en su vida personal y cuenta con el apoyo de su entorno más cercano.

Con menos de dos meses para el inicio de la gira, Aitana se prepara para un maratón de conciertos que marcará un hito en su carrera. La incorporación de Nuria Carreras y la reorganización del equipo buscan garantizar que la artista pueda enfocarse en su música y en ofrecer un espectáculo de primer nivel, mientras gestiona las exigencias de un calendario internacional y la atención mediática constante.