Nuevo recargo en nóminas: cómo afectará a tu sueldo a partir del 1 de enero

Desde el próximo 1 de enero de 2026, los trabajadores españoles van a sufrir un nuevo cambio en sus nóminas debido al efecto que tiene el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo destinado a reforzar la hucha de las pensiones en un momento en el que las jubilaciones futuras se encuentran en grae peligro.

Esta medida, ya contemplada en el BOE desde el año 2023, afecta tanto a empleados como a empresas, quienes asumirán de forma conjunta el porcentaje de cotización.

El conocido como MEI tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones frente a la jubilación masiva de la generación del 'baby boom' (nacidos entre 1958 y 1978). Si bien la medida entró en vigor años atrás, en 2026 el recargo aumentará del 0,6% al 0,9% sobre la base de cotización, distribuyéndote en un 0,15% a cargo del trabajador y un 0,75% a cargo de la empresa.

¿Cómo será el impacto en el sueldo neto? Quienes coticen por la base máxima de 63.180 euros al año verán una deducción de 94,77 euros mensuales, mientras que un trabajador con un salario de 28.000 euros experimentará una reducción de 42 euros al año.

La novedad es que el porcentaje del MEI va a ir variando en los próximos años: en 2027 la parte del trabajador subirá al 0,17%, en 2028 al 0,18% y a partir de 2029 alcanzará el 0,20%, mientras que la cuota empresarial también irá aumentando progresivamente hasta el 1%.

¿La buena noticia? No tienes que hacer nada porque este recargo se aplicará automáticamente en la nómina, dentro del apartado "contingencias comunes-MEI", por lo que los trabajadores no tendrán que hacer ningún trámite.

El objetivo es claro: garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y preparar al país ante la jubilación masiva de millones de españoles de la conocida como 'generación baby boom'.