El nuevo proyecto del Arsenal antes de jugar contra el Real Madrid: un programa de citas

El Arsenal no se lo pondrá nada fácil al Real Madrid para pasar a semifinales de la Champions League. El equipo de Mikel Arteta está haciendo una gran temporada, y las aspiraciones están por las nubes. Aunque, delante tendrán al vigente campeón.

No obstante, antes de jugar este decisivo duelo, el club inglés anunció el pasado viernes una serie documental llamada 'The Big Match', en la que los hinchas 'gunners' tendrán citas a ciegas en torno a los partidos del Arsenal.

Los aficionados serán grabados durante todo el encuentro y, aparte, se realizarán entrevistas superiores para comprobar si ha surgido el amor durante los 90 minutos. Un proyecto similar a 'First Dates', pero viendo un partido de fútbol y no cenando.

El club lanzó un comunicado expresando que "los días de partido en el Emirates Stadium son un momento para conectar con el deporte rey y entre nosotros. Por eso, lanzamos un nuevo programa de citas que celebra cómo la pasión compartida por el fútbol puede ser el catalizador de un romance aún más profundo".

También, el escrito recalcaba que "invitamos a nuestros aficionados solteros del Reino Unido a que se postulen para formar parte de la producción, que consistirá en asistir a una cita a ciegas con un compañero del Arsenal en torno a un partido del Arsenal".

Actualmente, el programa se encuentra en fase de casting. Sin embargo, los hinchas 'gunners' deben cumplir unos requisitos: ser mayores de 18 años, estar solteros y vivir legalmente en el Reino Unido. Además, la fecha límite para presentar la solicitud es el 11 de abril a las 23:59 horas.

No obstante, el Arsenal comunicó que "el club tiene la intención de producir el programa, pero no se compromete a ello". Así que 'The Big Match' se podría quedar en nada. Asimismo, podría haber la posibilidad de no emitir todas las citas.

Este nuevo proyecto ha generado mucho interés entre los aficionados del Arsenal, y uno de ellos señaló que "sólo el Arsenal podía combinar a la perfección la angustia y la esperanza, tanto dentro como fuera del campo".