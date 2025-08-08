Suscripción

Quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston con el que está de vacaciones en España

La actriz disfruta de sus vacaciones en Mallorca junto a varias celebridades de Hollywood y su nuevo chico

Una vez más, España vuelve a ser uno de los países preferidos por los famosos estadounidenses para pasar sus vacaciones. Quizás por estar lejos de las cámaras de los paparazzi norteamericanos, o quizás por el entorno paradisíaco que esconden nuestras playas.

En este caso, hablamos de Jennifer Aniston, protagonista de 'Friends' y de incontables comedias cinematográficas, como 'Somos los Miller', quien se encuentra disfrutando de unos días de paz y tranquilidad en la isla de Mallorca.

Lo que sorprende, según ha revelado la revista Lecturas, es que Jennifer Aniston no ha venido sola: está acompañada de Jim Curtis, su nuevo novio y conocido 'coach' espiritual.

Además de Jim, la pareja también está junto a Jason Bateman y Amy Shumer, buenos amigos de Jennifer Aniston durante años. Sin embargo, es Jim Curtis quien acapara todas las miradas.

¿Quién es Jim Curtis?

Conocido en redes sociales, donde acumula más de medio millón de seguidores, Jim Curtis es un especialista en hipnosis y 'coach' espiritual. En sus sesiones promete "liberarnos de nuestro pasado para crear una nueva realidad basada en una conexión amorosa poderosa".

"Mi propia enfermedad y la discapacidad me obligaron a enfrentar las creencias limitantes, la desconexión y el trauma que me mantenían triste, enfermo y solo", destaca en su página web oficial este terapeuta.

A los 22 años, a Jim Curtis le detectaron lesiones en la médula espinal que se tradujeron en espasmos musculares, parálisis e intensos dolores de cabeza.

Además de estar con Jennifer Aniston, en su momento estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tuvo un hijo, que ahora ya es adolescente. Sin embargo, se separaron en 2003.

