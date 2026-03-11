El nuevo negocio de Eden Hazard: este es su mejor vino

Son muchos los futbolistas que prueban suerte en otros negocios una vez abandonan el campo de juego de forma definitiva. El ex ídolo del Chelsea Eden Hazard ha dado un nuevo paso en su vida tras el fútbol: lanzar su propia línea de vinos.

El belga se ha unido al proyecto 'Wine of the Champions', una colección que reúne etiquetas creadas junto a exfutbolistas de élite. Tres botellas de 25 libras (un blanco, un rosado y un tinto) se han puesto a la venta en el mercado y ya son muchos los curiosos que se preguntan cómo serán de buenos.

La colección incluye un Pinot Grigio Malvasia Bianca (blanco), un Negroamaro Cabernet (rosado) y un Rosso IGP Salento (tinto). Todas las botellas se elaboran en Italia bajo supervisión del Fabio Cordella, quien trabaja con varias leyendas del fútbol con el objetivo de desarrollar vinos personalizados.

¿Cuál es el mejor y el peor vino de Eden Hazard?

El vino triunfador de la cata a la que asistió The Sun fue el Pinot Grigio Malvasia Bianca, que recibió una puntuación perfecta de 10 sobre 10, y que destaca por su carácter fresco y ligero, con notas cítricas y de pera verde, además de un toque florar que aporta elegancia al conjunto.

Eden Hazard, exjugador del Madrid / EFE

Según los catadores, se trata de un vino muy fácil de beber, con un final limpio y refrescante. Y precisamente por su perfil ligero, muchos consideran que se puede maridar perfectamente con cualquier comida picante o con platos frescos típicos del verano.

El rosado Negroamaro Cabernet, por su parte, obtuvo una sólida puntuación de 8/10. Se trata de un vino intenso con sabores marcados a frutos rojos y ciruela, acompañado de un final potente que deja un buen sabor de boca.

Sin duda alguna, el que menos convenció fue el Rosso IGP Salento, que aprobó por poco con un 6/10. Aunque tiene un sabor potente y complejo, algunos lo consideraron menos agradable para beber solo.

Aún así, los expertos dicen que si se acompaña con una comida contundente (carne, guisos), es un vino más que bueno.