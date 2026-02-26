Nuevo mirador en el Tibidabo por su 125 aniversario: así son las letras gigantes de 'Barcelona' que ya miran a la ciudad

El Tibidabo arranca una de sus temporadas más especiales con motivo de su 125º aniversario. El emblemático parque de atracciones, uno de los primeros en abrir sus puertas en todo el mundo, estrena un nuevo mirador en el Área Panorámica con letras gigantes de 'Barcelona', una instalación que promete convertirse en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.

La obra, diseñada por el estudio MIAS Arquitectes y liderada por el arquitecto Josep Miàs, está formada por nueve letras de acero con iluminación propia. Y además de su valor simbólico, la estructura incorpora espacios para sentarse, con el objetivo de que los visitantes disfruten de unas vistas panorámicas espectaculares.

¿Cuándo comienza la nueva temporada del Tibidabo?

La nueva temporada comenzará el próximo 28 de febrero con un acto inaugural en el que también se presentará 'Colors', una película en 4D que se proyectará en el Dididado, el cine del parque. La película, dirigida a todos los públicos, sigue las aventuras de Ti, Bi, Da y Bo en su misión para recuperar los colores de Barcelona.

Sin embargo, una de las grandes novedades llegará en junio con la reapertura de La Masía, que acogerá el nuevo restaurante del cocinero Rafa Zafra. El espacio gastronómico, con capacidad para 300 comensales, contará con salas interiores, terraza y una sala mirador con vistas privilegiadas de la ciudad.

El acto central del aniversario se celebrará el próximo 4 de octubre con una caminata popular y una jornada festiva en el parque. Además, también volverán espectáculos como el Laser Show y se estrenará un nuevo Espacio Lego.

El Tibibabo, a día de hoy, sigue siendo uno de los iconos históricos de Barcelona, pero consigue reinventarse para celebrar más de un siglo de historia, mirando siempre al futuro.