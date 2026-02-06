Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

El nuevo menú líquido de Dabiz Muñoz en DiverXO no es para todos: se llama 'Metamorfosis' y asciende a casi 500 euros

El chef establece un nuevo concepto digno de su restaurante con tres estrellas Michelin

Menú líquido de Dabiz Muñoz

Menú líquido de Dabiz Muñoz

Ramón Baylos

Ramón Baylos

DiverXO es uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo: ha logrado acumular y mantener hasta 3 estrellas Michelin con el paso de los años y su creador es una de las entidades más reconocidas en el mundo de la cocina.

Parte de esto último se debe, además, a que Dabiz Muñoz está siempre buscando nuevas ideas culinarias que sean vanguardia en el mundo de la gastronomía y con las que pueda experimentar gracias al formato que ofrece DiverXO.

Ese es el caso de su nuevo menú líquido 'Metamorfosis', cuyo precio asciende a los 450 euros y está compuesto por una serie de experiencias que se alejan bastante de aquello que se puede ver en otros locales.

Básicamente, y según ha explicado el propio chef, este menú líquido ofrece "bebidas masticables". Un concepto con el que quiere alejarse del maridaje para ofrecer otro tipo de alternativas más atrevidas.

Entre algunos de los platos revelados por el cocinero, encontramos un vino de liebre, un champán de mantequilla o incluso bebidas inspiradas en platos asiáticos de diversa índole, demostrando que Dabiz Muñoz no se olvida de sus fuentes de inspiración más cruciales.

Eso sí, lo que más ha llamado la atención de este nuevo anuncio tiene que ver con los precios a los que se quedaría disfrutar de una experiencia completa en DiverXO: si queremos el menú sólido complety el líquido completo, la cifra asciende a los 900 euros.

Por otro lado, Dabiz Muñoz ofrece otras combinaciones en las que podemos elegir si queremos la mitad de un menú con el otro completo y viceversa, las cuales se quedarían en un precio de 700 euros.

Con este nuevo menú, el cual se estrena este mismo año en el restaurante insignia de Dabiz Muñoz, el cocinero volverá a cuestionar la alta cocina a través de la innovación y ese espíritu transgresor que tanto le caracteriza.

