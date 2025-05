Nuevo lio familiar en los Beckham: "El comportamiento tóxico dentro de su familia no es saludable"

El pasado 2 de mayo, David Beckham, reconocido mundialmente por su exitosa carrera como futbolista, cumplió 50 años. El exjugador de equipos como Real Madrid, Milan, PSG y Manchester United, entre otros, festejó su aniversario por todo lo alto, pero no acabó del todo satisfecho por culpa de la ausencia de su hijo mayor Brooklyn.

El inglés contrajo matrimonio con Victoria Beckham el 4 de julio de 1999, con la cual tiene cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

El hijo mayor del ex del Real Madrid cada vez está más distanciando del núcleo familiar, y desde 'The Mirror' apuntan que la gran culpable es Nicola Peltz, esposa de Brooklyn.

El medio inglés recoge el testimonio de una amiga de ella que asegura que toda la culpa la tiene Beckham y Victoria: "Estamos en este punto porque Nicola, una persona ajena a la familia Beckham, ha sido capaz de ayudar a Brooklyn a ver el abuso emocional y el comportamiento tóxico dentro de su familia, que no es saludable y no es normal y no está bien".

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas dentro de los Beckham, y una fuente anónima expresó a 'The Mirror' que "no creo que nadie que haya visto a David y Victoria con sus hijos reconozca este ataque profundamente desagradable".

Aparte, aseguró que "ni siquiera merece una respuesta es tan ridículo y patentemente falso". Por otro lado, una segunda fuente del entorno familiar del ex del Manchester United afirmó que "están alucinando" con todo lo que se está diciendo sobre ellos.

"No esperarías esto de tu peor enemigo, y mucho menos de miembros cercanos de la familia. Todo esto es increíble", destapó la fuente a 'The Mirror'. No obstante, amigos cercanos a Brooklyn esperan que se arregle la situación en los próximos días, semanas o meses.

Asimismo, el entorno de los Beckham no entienden la actitud de Nicola: "Lo que hace que la situación actual sea aún más irritante es cómo Nicola parece disfrutar de la asociación con el nombre de la familia cuando le conviene".