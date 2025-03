Nuevo giro en la vida de Kyle Walker: pillado junto a Annie Kilner

En enero de 2024, Kyle Walker estuvo en el foco mediático tras conocerse que llevaba una doble vida con Lauryn Goodman. El británico tiene 6 hijos en total. Cuatro de ellos son fruto del matrimonio con su esposa, Annie Kilner, mientras que los otros dos los tuvo con su amante: uno en el año 2022 y el otro en 2024.

Sus problemas personales provocaron su salida del Manchester City en forma de cesión al AC Milan. Y aunque parecía que se había alejado un poco de todo el foco mediático, la relación con su mujer sigue siendo tema del día.

Lo último que se sabía sobre la relación es que, supuestamente, la pareja se habría reconciliado. Tras pasar unas semanas en Italia, hace un mes que Kilner volvió a Inglaterra y a los pocos días, el futbolista fue captado de fiesta con "dos dobles de Annie".

Tras conocer la noticia, una fuente cercana a la pareja, declaró que "Annie no estaba nada contenta y dejó en claro sus sentimientos. Kyle negó que sucediera algo y dice que le pidieron que las llevara (...) Está claro que se ha puesto en una situación difícil dada su reputación".

Sin embargo, ahora, el medio 'The sun' ha pillado a la modelo subida en el coche del futbolista, y no solamente eso, si no, que este pasado fin de semana Annie se presentó como Annie Walker para promocionar su gama de joyas.

Kyle Wylker con Annie Kilner / The Sun

Además, la pareja ha cancelado su divorcio y todavía siguen viéndose de vez en cuando, lo que podría indicar que siguen juntos.