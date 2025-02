Nuevo 'enganchón' entre Isaac Fouto y Siro López: "Y tú lamiéndole el culo a Florentino"

El arbitraje del partido entre RCD Espanyol y Real Madrid (1-0) sigue trayendo cola. La posible expulsión de Carlos Romero, que acabó anotando el gol de la victoria para su equipo, tras una entrada a Kylian Mbappé sancionada con amarilla ha generado una enorme polémica.

El Real Madrid publicó el lunes por la tarde un comunicado calificando de "escandalosa" la actuación arbitral de Muñiz Ruiz, colegiado de campo, y de Iglesias Villanueva, que estaba en la sala VOR. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ya ha tomado medidas y ambos estarán en la 'nevera' hasta nueva orden. Es decir, se desconoce la fecha en la que volverán a dirigir un encuentro.

La acción entre Carlos Romero y Kylian Mbappé se ha trasladado a las tertulias televisivas y radiofónicas. Y en 'El Partidazo de COPE' se produjo un fuerte enganchón entre Isaac Fouto y Siro López mientras debatían sobre la jugada.

En un momento dado, el 'Caso Negreira' vuelve a salir a flote y ambos discuten sobre las personas y entidades imputadas. Tras eso, Siro López le espetó a Fouto de que seguirá "presentando los actos de los árbitros", y su respuesta no se hizo esperar. "Y tú también lamiéndole el culo a Florentino".

Viendo que la tensión estaba creciendo, el presentador Juanma Castaño trató, en vano, de poner paz. "Faltas el respeto constantemente, generas violencia", señaló Fouto, mientras Siro le pedía que se tranquilizara y no se pusiera nervioso.

Siro: tú seguirás presentando los actos de los árbitros por los que te pagan



Fouto: retira eso ahora mismo



Siro: ¿presentas gratis las galas?



Fouto: retira que yo cobro



Siro: no voy a retirar ni una palabra



Fouto: retíralo o te llevas una demanda



Siro: preséntamela pic.twitter.com/t7utgCDmDN — Víctor Navarro (@victor_nahe) February 3, 2025

Los reproches prosiguieron. "Eres un trompetero de Florentino", aseveró Isaac Fouto. "Yo seguiré siendo trompetero, y tú seguirás presentando los actos de los árbitros por los que te pagan", respondió Siro López.

"Retira eso ahora mismo o te llevas una demanda", sostuvo Fouto, e interpeló a Juanma Castaño al no entender "que consienta esto". "¿Presentas gratis las galas?" se cuestionó Siro López. "No he cobrado en mi vida, ni un duro", dijo Fouto. Finalmente, el presentador cambió de tema y la discusión no fue a más.

Isaac Fouto pidió disculpas a través de X por lo sucedido. "Pido perdón al estamento arbitral por los insultos recibidos anoche en el #TertuliónPartidazo por parte de uno de los colaboradores del programa. Esos insultos no representan ni al programa ni a los que trabajamos en él", escribió.