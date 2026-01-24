El nuevo disco de Harry Styles está influenciado por la llegada del nuevo Papa

Dada la gran cantidad de historia y feligreses a lo largo de todo el mundo de la Iglesia Católica, la selección de un nuevo Papa siempre es momento de algarabía y expectativa, especialmente entre aquellos devotos.

Sin embargo, una consecuencia inesperada se produjo sobre la figura de Harry Styles, el cantautor británico de 31 años que, en recientes declaraciones a la BBC, declaró cómo el acontecimiento influenció su nuevo disco, Kiss All The Time, Disco, Occasionally.

Específicamente, narró que estaba en una peluquería en Roma cuando, de repente, escuchó a mucha gente corriendo y gritando 'Habemus papam', la frase en latín que anuncia la llegada de un nuevo líder para la Iglesia Católica.

Ante esta situación, en cuanto terminó su corte, reconoció que estaba a cinco minutos caminando, por lo que decidió desplazarse hasta el lugar de la celebración y quedarse asombrado por lo que presenció, asegurando que fue "una locura".

"Estar entre público en vivo lo llevó a crear la música que está haciendo. Se trata de llegar al otro lado de la experiencia del público", explica el medio que otorgó la entrevista a Styles.

"Después de tantos años en el escenario, los últimos dos me permitieron ser un verdadero miembro del público y estar entre la multitud", menciona el propio artista.

Todo esto sale a la luz en fechas coincidentes con el anuncio de su nuevo tour llamado Toguether, Together, el cual contará con 50 fechas a lo largo de tres continentes: América, Europa y Oceanía.

Luego de culminar su gira Love on Tour en 2023, Styles enfrentó un parón musical prolongado, el cual culminará el 16 de mayo cuando empiece su nuevo circuito de conciertos en Ámsterdam y se extenderá hasta el 13 de diciembre en Sidney.