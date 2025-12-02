Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

Nuevo derecho para los donantes: incapacidad temporal con prestación económica total

El reconocimiento de la incapacidad temporal para donantes vivos de órganos y tejidos llega para otorgar una protección económica y laboral más amplia.

Donante

Donante / SPORT.es

Álex Pareja

Álex Pareja

Desde el 3 de marzo de 2025, la Seguridad Social en España ha establecido que las personas que donan órganos o tejidos en vida para trasplante tienen derecho a una incapacidad temporal (IT) reconocida durante los días en que reciben asistencia médica y están impedidos para trabajar.

Esta medida especial cubre tanto los días de preparación médica previos a la intervención como los días posteriores a la cirugía hasta el alta hospitalaria, garantizando una cobertura completa durante todo el proceso. Además, el reconocimiento de esta prestación económica no requiere un período mínimo de cotización, facilitando el acceso a cualquier donante en estas circunstancias.

Prestación económica y cobertura

El subsidio económico asociado a esta situación especial de IT es equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente a la incapacidad temporal por contingencias comunes. Este subsidio se paga desde el primer día de la baja laboral, y corre a cargo de las entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, como el INSS, ISM o Mutuas Colaboradoras.

La norma, recogida en la Ley 6/24 del 20 de diciembre, tiene como finalidad otorgar una protección amplia a quienes altruistamente donan para salvar o mejorar vidas, reconociendo el impacto que esta acción tiene en su capacidad para trabajar temporalmente.

Se aconseja a quienes hayan donado órganos o tejidos que consulten con expertos en Seguridad Social para asegurarse de que su situación está correctamente registrada para esta incapacidad temporal especial. El conocimiento y la gestión adecuada de este derecho pueden significar un respaldo económico importante, además de una mejora significativa en las condiciones laborales durante el período de recuperación.

Con esta protección reforzada, se busca incentivar y valorar el acto altruista de la donación en vida, otorgando a los donantes la tranquilidad necesaria para centrarse en su recuperación sin preocupaciones económicas.

TEMAS

